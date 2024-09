Endlich geht es wieder los mit attraktivem Eishockey in der Sky Swiss League!

Zürich. (PM Swiss League) Morgen Abend nimmt die zweithöchste Schweizer Eishockeyliga den Spielbetrieb wieder auf. Die erste Vollrunde der Sky Swiss League findet am...

Zürich. (PM Swiss League) Morgen Abend nimmt die zweithöchste Schweizer Eishockeyliga den Spielbetrieb wieder auf. Die erste Vollrunde der Sky Swiss League findet am Freitag, 13. September 2024, statt.

Dank dem Ausbau des Engagements des TV- und Streaming-Anbieters Sky heisst die zweithöchste Schweizer Eishockeyliga seit dieser Saison und bis mindestens der Spielzeit 2026/2027 Sky Swiss League. Neben der Vergabe des Namings der Liga wurde auch im Bereich der medialen Rechte eine Vertragsverlängerung mit dem Web- und Streaming-Anbieter erzielt, sodass sämtliche Partien der Sky Swiss League für die nächsten drei Jahre weiterhin im Abo-Paket «Sky Sport» enthalten sind. Darüber hinaus werden die SSL-Spiele weiterhin über die eigene OTT-Plattform swissleague.tv zu sehen sein.

Taskforce zur Stabilisierung der Sky Swiss League

Die Sky Swiss League ist für das Schweizer Eishockey von sehr grosser Bedeutung. Die Liga bietet jungen Sportlern und Talenten Perspektiven und Ausbildungschancen. So haben 190 aktive National-League-Spieler, die über einen Schweizer Pass verfügen und zwischen 20 und 30 Jahren alt sind, wichtige Erfahrungen in der Sky Swiss League gesammelt. Dies entspricht eindrücklichen 83 Prozent aller aktueller National-League-Spieler in dieser Altersspanne. Diese Akteure haben im Durchschnitt je 84 Partien in der SL absolviert und sind so zu NL-Spielern herangereift. Es ist unschwer zu erkennen, dass über eine starke Sky Swiss League zahlreiche Spieler den Weg nach oben geschafft haben. Diese Entwicklung gilt es weiter voranzutreiben und zu fördern.

Wie bereits kommuniziert, ist die Swiss Ice Hockey Federation daran, die Kernstrategie zu überarbeiten, wobei ein Schlüsselelement die Definition des Athletenweges im Schweizer Eishockey darstellt. Die ins Leben gerufene Taskforce arbeitet zusammen mit der National League und den Clubs der Sky Swiss League intensiv an Vorschlägen, die zweithöchste Schweizer Eishockeyliga besser zu positionieren und zu stabilisieren, damit der Athletenweg von jungen Spielern mit professionellen Strukturen erfolgreich unterstützt werden kann.

Sobald die Strategie inklusive der Positionierung der Sky Swiss League geklärt ist, soll in einem nächsten Schritt die Struktur gefestigt und ein Mr./Mrs. Sky Swiss League als Ligaverantwortliche/r nominiert werden.

Keine Neuerungen beim Spielmodus

Auch in dieser Saison der Sky Swiss League werden in der Regular Season bis am 31. Januar 2025 45 Runden ausgetragen, wobei jedes Team fünf Mal gegen jedes andere spielt. Die besten acht Teams der Regular Season qualifizieren sich für die Playoffs (Best-of-7-Format), die am 11. Februar 2025 beginnen. Sofern der Meister der Sky Swiss League die Aufstiegsbewilligung erhält, hat er in der Folge im Rahmen der Ligaqualifikation die Möglichkeit, gegen den Verlierer der Playout-Serie der National League um den Aufstieg zu kämpfen.

Für die beiden Mannschaften, welche nach der regulären Spielzeit auf den Plätzen neun und zehn liegen, ist die Saison vorbei.

Neben der Meisterschaft sind die Clubs der Sky Swiss League auch beim National Cup vertreten, der am 30. September 2024 mit den Sechzehntelfinals startet.

Zum Auftakt der zweithöchsten Schweizer Eishockeyliga trifft der EHC Visp morgen Abend auf die GCK Lions. Zwei Tage später findet dann die erste Vollrunde statt, wo die übrigen Teams in den Meisterschaftsbetrieb eingreifen.

