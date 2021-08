Endlich Eiszeit bei den Haien!

Innsbruck. (PM Haie) Die Cracks des HC TIWAG Innsbruck – Die Haie sind wieder zurück am Eis. Heute startete das neuformierte Team offiziell in...

Innsbruck. (PM Haie) Die Cracks des HC TIWAG Innsbruck – Die Haie sind wieder zurück am Eis. Heute startete das neuformierte Team offiziell in die letzte Phase der Saisonvorbereitung.

Mit insgesamt 26 Spielern nimmt Headcoach Mitch O’Keefe das Vorbereitungscamp und damit die letzten heißen Wochen der Pre-Season in Angriff. Jetzt gilt es, die vielen neuen Cracks und die alteingesessenen Spieler möglichst rasch zu einem schlagkräftigen Team zusammenzuschweißen. „Ich bin zuversichtlich, dass uns das auch schnell gelingen wird“, meint Headcoach O’Keefe voller Vorfreude. „Endlich geht es los. Wir haben ein sehr attraktives Team zusammengestellt. Ich freue mich auf viele Siege, die Fans im Stadion, und auf die Arbeit mit den jungen Spielern“, so O’Keefe.

Das ist auch das Stichwort für Max Steinacher, dem Assistenten der Haie-Geschäftsführung: „Wir haben diese Saison ein sehr junges Team, der Altersschnitt liegt bei 25 Jahren. Dennoch glaube ich, dass wir eine sehr gute Mischung haben, mit vielen Tiroler Spielern. Die letzten Wochen waren für den Klub sehr intensiv, alle haben hier perfekt zusammengearbeitet. Jetzt freuen wir uns einfach, dass es endlich los geht.“

Heiß auf Eis sind aber vor Allem die Cracks. Haie-Rückkehrer Nico Feldner: „Ich freue mich vor Allem auf die neuen Spieler und das regelmäßige Eistraining. Das vermisst du als Hockeyspieler einfach im Sommer“, und Stürmer Clemens Paulweber fügt hinzu: „Der offizielle Saisonstart ist immer aufregend. Jetzt heißt es hart arbeiten, und dann rein in die ersten Spiele, hoffentlich vor vielen Fans.“

Die bet-at-home ICE Hockey League startet für die Haie in 39 Tagen, am 17. September mit dem Heimspiel gegen Liganeuling HK SZ Olimpija Laibach. Den ersten Test gibt’s aber bereits am Freitag, den 20. August, in der TIWAG Arena gegen die Straubing Tigers aus der DEL. Hier steigt auch das schon traditionell gewordene Haie-Fest.

Kader für das Vorbereitungscamp des HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

Tor: Tom McCollum, Rene Swette, Markus Gratzer;

Verteidigung: Jan Lattner, Simon Bourque, Ben Betker, Antonin Boruta, Joel Messner, Daniel Jakubitzka, David Lupinski, Franz Hackl, Simon Gratzer;

Sturm: Alex Dostie, Michael Huntebrinker, Daniel Leavens, Zach Magwood, Tim McGauley, Lukas Bär, Luis Ludin, Clemens Paulweber, Martin Ulmer, Thomas Mader, Dario Winkler, Nico Feldner, Luca Muigg, Maximilian Agerer;