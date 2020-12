Ende der Eiszeit in der Clariant-Arena noch vor Weihnachten

Moosburg. (PM EVM) Obwohl es draußen erst jetzt so richtig kalt wird, geht die Eiszeit in der Moosburger Clariant-Arena noch vor Weihnachten zuende. Eissportverein...

Eissportverein und Stadt haben sich aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen und des bis mindestens 10. Januar dauernden, harten Lockdowns entschlossen, das Eis in der Halle abzutauen. An der theoretisch zwar noch möglichen, sportlich aber eher wertlosen Fortsetzung der Landesliga-Spielzeit wird der EVM mit seiner ersten Mannschaft also nicht teilnehmen. Und für den Nachwuchs ist die Saison damit leider auch beendet.

„Aufgrund der aktuellen Entwicklung bleibt kein anderer Ausweg“, sagt Vorstandsmitglied Bernhard Loidl. Angesichts der hohen Fallzahlen könne man es dem Steuerzahler gegenüber nicht verantworten, eine gesperrte Eishalle einfach Monat für Monat, „als ob nichts wäre“, weiterzubetreiben. Als Moosburgs Rathauschef Josef Dollinger bei den Eishacklern wegen der Thematik „angeklopft“ hatte, sei man Vorstands-intern bereits in Gesprächen gewesen und hätte sich jetzt entsprechend schnell für das Saisonende entschieden. Landkreis-Nachbar Freising hat die Maschinen in seiner Halle ebenfalls bereits ausgeschaltet.

Für die Dauerkarten-Besitzer überlegt sich der Vorstand gerade ein Entgegenkommen. Loidl: „Keiner soll draufzahlen. Das sind wir unseren Fans schuldig.“ Er sei jedenfalls optimistisch, dass die Spielzeit 2021/22 unter deutlich positiveren Vorzeichen stehen werde – und dann auch wieder regulär Eishockey in der Dreirosenstadt gespielt werden kann. Auch, wenn es draußen vielleicht noch nicht so richtig kalt ist.