Bayreuth. (PM Tigers) Begleitet von 600-700 Fans, die am frühen Donnerstagabend den Weg in den Tigerkäfig fanden, verabschiedeten sich die Bayreuth Tigers in die Sommerpause.

Bevor in diesen Tagen das Eis langsam abgetaut wird, genossen Spieler, Fans, Verantwortliche, Mitarbeiter, Helfer, … einen schönen Abend bei bester Stimmung. Einige emotionale Momente machten den Abend wohl für viele zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Neben Daniel Stiefenhofer und Dominik Meisinger, die sich in Richtung Heimat verabschiedeten, verlassen auch zwei weitere Akteure die Tigers. Cason Hohmann beendete mit dem entscheidenden Playdown-Spiel in Bad Tölz seine aktive Spielerkarriere und beginnt in Kürze in Boston (USA) seinen Weg im „echten“ Berufsleben.

Besonders emotional wurde es dann bei der Verabschiedung von Ivan Kolozvary: Nach 9 Jahren in Bayreuth beendet der Kapitän der Tigers seine Laufbahn und wird im Sommer in seine Heimat Slowakei zurückkehren. Per Videobotschaft verabschiedeten sich Mitspieler, Trainer und Weggefährten von Ivan. Neben vielen Emotionen durfte auch die Versteigerung der „game-worn“-Trikots nicht fehlen. Unter Regie von Stadionsprecher Lorenz Rank kamen zunächst die speziell für die Playdowns angefertigten „UkraineTrikots“ unter den Hammer. Hierbeiwurden knapp 5.000€ erlöst, die zugunsten der Ukraine-Hilfe des Klinikums Bayreuth gespendet werden.

Ist schon diese Summe beeindruckend, fand die Versteigerung der originalen und zu den Spielen getragenen Heimspiel-Trikots noch größere Beachtung: Bei einem Gesamterlös von über 7.000€ ragte -wenig überraschend – das Trikot von Ivan Kolozvary heraus. Ein extra aus Dresden angereister Fan der dort beheimateten Eislöwen ersteigerte sich das letzte Trikot der Nummer 19 für unglaubliche 1.800€.

Die Bayreuth Tigers bedanken sich herzlich bei…

… allen Fans, die diesem Abend einen besonderen Rahmen verliehen haben.

… allen Helferinnen und Helfern rund ums Eis, die damit dieses Fest ermöglicht haben.

… allen Bieterinnen und Bietern, die zur tollen Spende ans Klinikum Bayreuth beigetragen haben.

Wir freuen uns, euch alle zur neuen Saison wieder im Tigerkäfig zu den Heimspielen der Tigers begrüßen zu dürfen.

