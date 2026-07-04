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Emotionaler Abschieds-Post: Michael Garteig verabschiedet sich vom aktiven Eishockey

4. Juli 20261 Mins read68
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Michael Garteig von den Augsburger Panther - © Florian Pohl / City-Press
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Augsburg. (EM) Nun ist es amtlich: Torhüter Michael Garteig hat sein Karriereende verkündet.

Der 34- jährige gab seinen Entschluss via Instagram bekannt.

Michael Garteig führte die Newfoundland Growlers 2019 zum Gewinn des Kelly Cups in der East Coast Hockey League und empfahl sich für ein Engagement in Europa. Seine starken Leistungen im Folgejahr in der finnischen Liiga für Tappara riefen Larry Mitchell auf den Plan, der den Kanadier nach Ingolstadt lotste. Nach einer Spielzeit in Diensten des ERC in der Deutschen Eishockey Liga wechselte Garteig erneut nach Finnland und war die Nummer 1 im Tor von HIFK. In Ingolstadt hinterließ der Linksfänger allerdings einen derart starken Eindruck, dass die Oberbayern ihn 2022 von einer Rückkehr an die Donau überzeugt haben. In den drei Ingolstädter Spielzeiten zählte Garteig zu den konstantesten Torhütern der Penny DEL. In der vorletzten Saison wurde Garteig von einer Verletzung ausgebremst und kam auch nach seiner vollständigen Genesung nicht mehr zum Einsatz in der Audistadt. Vor Jahresfrist suchte der 34- jährige bei den Augsburger Panthern eine neue Herausforderung. Für die Fuggerstädter stand er in 30 Spielen im Tor und war damit auch ein wichtiger Bestandteil für den Klassenerhalt.

Schon vor einigen Wochen stand fest, dass Augsburg auf das Duo Peyton Jones und Tobias Ancicka in der neuen Saison setzen wird. Michael Garteig hat sich nun entschlossen keine weitere Saison zwischen den Pfosten zu stehen.

Insgesamt stand der 185 cm große und 85 kg schwere Schlussmann 186-mal im deutschen Oberhaus im Tor.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Michael Garteig @ Elite Prospects

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