Emil Pettersson komplettiert Import-Spieler der SCL Tigers

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten den schwedischen Stürmer Emil Pettersson von Timrå IK für die Saison 2026/27.

Der 32-jährige Center stösst aus der Svenska Hockeyligan (SHL) ins Emmental und besetzt die letzte offene Ausländerposition.

In den vergangenen vier Saisons stand Emil Pettersson bei Timrå im Einsatz und spielte oft gemeinsam mit Jonathan Dahlén, dessen Transfer zu den SCL Tigers bereits im vergangenen November kommuniziert wurde. Die beiden bildeten in der Saison 2025/26 eines der produktivsten Offensivduos der Liga: Pettersson kam in 51 Spielen auf 15 Tore und 31 Assists und war damit mitverantwortlich, dass Dahlén mit 30 Toren als bester Torschütze der SHL-Qualifikation ausgezeichnet wurde.

Mit dem Wechsel zu den SCL Tigers folgt Pettersson seinem bisherigen Linienpartner Dahlén ins Emmental. Der Center kann neben seiner angestammten Position auch auf dem Flügel eingesetzt werden und verfügt über ein ausgeprägtes Spielverständnis. Zu seinen Stärken zählen insbesondere das Positionsspiel sowie seine Kreativität und Qualität im Passspiel. Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers, sagt zur Verpflichtung: „Emil ist ein charakterstarker Teamplayer, der das Team über sich selbst stellt. Er arbeitet hart und konstant, was sich auch in seinen Leistungen widerspiegelt. Mit seiner offensiven Qualität und seiner Mentalität bringt er wichtige Impulse in die Mannschaft.“

Pettersson verfügt über breite internationale Erfahrung. Er absolvierte 133 Spiele in der AHL und bestritt über 450 Partien in der SHL. In der Saison 2021/22 sammelte er zudem Erfahrung in der KHL. Seine Karriere auf höchster schwedischer Stufe begann er in der Saison 2012/13 bei Timrå IK. In der Spielzeit 2020/21 gewann er mit den Växjö Lakers HC den schwedischen Meistertitel – gemeinsam mit Tobias Thermell, dem heutigen Assistant Coach der SCL Tigers.

Mit der Verpflichtung von Emil Pettersson ist die Import-Planung der SCL Tigers abgeschlossen. Zum Kader zählen die beiden finnischen Verteidiger Juuso Riikola und Santtu Kinnunen, die drei schwedischen Stürmer André Petersson, Emil Pettersson und Jonathan Dahlén sowie die beiden finnischen Angreifer Hannes Björninen und Saku Mäenalanen.

Im Zuge der Kaderplanung bedanken sich die SCL Tigers bei Sean Malone für seinen Einsatz. Malone stand in der Saison 2025/26 in zehn Spielen für die Tigers im Einsatz und erzielte dabei zwei Tore sowie einen Assist. Er war Anfang Januar 2026 von Örebro HK zurückgekehrt und hatte zuvor bereits zwei Saisons im Emmental gespielt. Die SCL Tigers wünschen Sean Malone und seiner Familie für die Zukunft alles Gute.