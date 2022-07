Emil Lessard-Aydin stÃ¼rmt in GrÃ¼n-WeiÃŸ-Rot!

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein und Emil Lessard-Aydin werden in der Saison 2022/23 zusammenarbeiten. Der Stürmer sollte bereits im Januar nach Herne kommen,...

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein und Emil Lessard-Aydin werden in der Saison 2022/23 zusammenarbeiten.

Der Stürmer sollte bereits im Januar nach Herne kommen, doch dies ließ sein Studium zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu.

Der Deutsch-Kanadier kennt die Oberliga Nord bereits aus der Spielzeit 2020/21, als er für den Herforder EV auf dem Eis stand. Dort gelangen ihm in 41 Partien sieben Treffer und fünf Assists. Vor der Saison in Herford spielte er mehrere Jahre in Kanada und kehrte im September 2021 auch dorthin zurück, um sich komplett auf sein Studium zu konzentrieren.

Nun ist für ihn aber die Zeit gekommen, um im Eishockeysport wieder voll anzugreifen: „Ich freue mich sehr auf das kommende Kapitel in Herne und werde alles dafür tun, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden“, sagt der 22-jährige.

Für Danny Albrecht ist die Verpflichtung des in Krumbach geborenen Deutsch-Kanadiers nur die logische Konsequenz aus den guten Gesprächen, die man bereits in der Wechselperiode im Januar führte: „Diese haben wir dann nach Saisonende wieder aufgenommen und alles festgemacht“, erklärt der HEV-Coach. „Emil ist ein typischer Grinder. Er geht dahin wo es wehtut und scheut sich nicht, auch mal auszuteilen. Er ist topfit und will jetzt wieder angreifen, nachdem er letzte Saison sein Augenmerk aufs Studium gelegt hat“. Emil Lessard-Aydin wird auch in Herne die Rückennummer 63 tragen.