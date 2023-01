Emil Djuse bis 2025 bei den Lakers

Rapperswil. (PM SCRJL) Die SC Rapperswil-Jona Lakers können für weitere zwei Jahre auf die Dienste von Emil Djuse zählen. Der schwedische Verteidiger verlängerte seinen...

Rapperswil. (PM SCRJL) Die SC Rapperswil-Jona Lakers können für weitere zwei Jahre auf die Dienste von Emil Djuse zählen. Der schwedische Verteidiger verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2024/25.

Djuse steht in seinem zweiten Vertragsjahr beim SCRJ. Der 29-jährige gehört gemäss unabhängigen Experten zu den besten Zweiweg-Verteidigern der Liga. In seiner ersten Saison bei den Lakers kam Emil Djuse auf 28 Skorerpunkte und etablierte sich schnell als «Verteidigungsminister». In der aktuellen Spielzeit kommt der Schwede in 23 Spielen bisher auf 11 Skorerpunkte. Zurzeit erholt sich Djuse von einer Beinverletzung, sein Comeback dürfte aber in Kürze erfolgen. Bei den Lakers hatte er einen Vertrag bis Ende Saison 2023/24; diesen hat er nun vorzeitig um ein Jahr verlängert.

«Wir sind sehr glücklich, dass Emil Djuse bei uns bleibt», sagt Sportchef Janick Steinmann zur vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2025 und fügt an: «Er ist für mich einer der besten Verteidiger der Liga. Dass er nun verlängert, ist ein weiteres starkes Zeichen dafür, dass wir mit den Lakers auf dem richtigen Weg sind.» Auch Djuse freut sich über die Verlängerung: «Ich fühle mich mit meiner Familie sehr wohl hier. Unser Team hat einen aussergewöhnlichen Zusammenhalt und es ist cool, in einer solchen Mannschaft eine tragende Rolle zu haben. Ausserdem liebe ich es, vor unseren grossartigen Fans zu spielen.»