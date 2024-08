Emil Aronsson belegt dritte AuslÃ¤nderstelle in Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Der schwedische Angreifer Emil Aronsson wechselt vom dänischen Erstligisten Frederikshavn White Hawks in die Oberliga Nord und schließt sich den KSW...

Leipzig. (PM IceFighters) Der schwedische Angreifer Emil Aronsson wechselt vom dänischen Erstligisten Frederikshavn White Hawks in die Oberliga Nord und schließt sich den KSW IceFighters Leipzig an.

Dort trifft der 28-jährige Linksschütze auf einen Bekannten, denn Leipzigs neuer Headcoach Patric Wener hatte das dänische Team in der vergangenen Saison betreut.

Der 1,83 m große und 85 kg schwere Offensivspieler aus Stockholm stand vor seiner Zeit in Dänemark in seinem Heimatland auf dem Eis. Mit Mora IK stieg er 2017 in die Svenska Hockeyligan, die höchste schwedische Spielklasse, auf und stand zudem bei den Zweitligisten aus der HockeyAllsvenskan Västerås IK, AIK Ishockey und Södertälje SK unter Vertrag.

„Emil hat eine super Physis und einen außergewöhnlich guten Handgelenkschuss. Er zeichnet sich besonders durch seine Torgefährlichkeit und Präzision aus und wird uns daher sehr gut tun“, sagte IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach beim gestrigen Fanstammtisch, bei dem der letzte Neuzugang der Leipziger öffentlich verkündet wurde. Emil Aronsson wird bei den KSW IceFighters die Nummer 18 tragen.

Und auch zu einer weiteren Personalie gab es Neuigkeiten, allerdings keine guten: „Stürmer Ian Farrell steht uns bis auf Weiteres nicht zur Verfügung, was uns sehr schmerzt. Das hat persönliche Gründe, auf die ich nicht weiter eingehen kann und will, denn so ist es mit dem Spieler vereinbart worden. Wie hoffen, dass uns Ian möglichst frühzeitig in dieser Saison wieder unterstützen kann – aber das liegt nicht in unseren Händen“, so Schilbach.

Der 31-jährige Deutsch-Kanadier Farrell spielt seit der Saison 2016/2017 für die Leipziger, absolvierte 247 Spiele für die IceFighters, in denen er 73 Tore erzielte und 116 Assists beisteuerte.