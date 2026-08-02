Emanuel Grund bleibt den Lauterbacher Luchsen erhalten / Curtis Hammond kommt aus Kanada

Lauterbach. (PM Luchse) Gute Nachrichten für alle Luchse-Fans: Verteidiger Emanuel Grund geht auch in der kommenden Saison für seinen Heimatverein aufs Eis!

Der 39-Jährige zählt seit Jahren zu den tragenden Säulen der Mannschaft und hat mit über 200 Einsätzen im Luchse-Trikot mehr Spiele auf dem Buckel als jeder andere Spieler unseres Kaders. Nach seiner Knieverletzung in der vergangenen Saison ist Emanuel wieder komplett fit und brennt darauf, dem Team mit seiner Erfahrung und Führungsqualität zu helfen.

Eishockeyspielen lernte Grund in den Nachwuchsabteilungen von Lauterbach und Kassel. Nach Stationen in Essen, Haßfurt und Leipzig kehrte er zur Saison 2013/2014 in seine Heimat zurück. Mit Ausnahme von zwei Spielzeiten bei der EG Diez-Limburg trug er seither das Luchse-Trikot – und ist aus dem Team kaum mehr wegzudenken.

Emanuel selbst freut sich auf die neue Spielzeit: „Ich freue mich, auch in der kommenden Saison wieder für meinen Heimatverein aufs Eis zu gehen. Auch wenn mich meine Eishockey-Laufbahn nach Kassel, Essen, Leipzig, Haßfurt und Limburg geführt hat, bin ich hier groß geworden, habe hier mit dem Eishockey angefangen und dieser Verein bedeutet mir einfach viel. Nach meiner Knieverletzung in der vergangenen Saison bin ich wieder komplett fit und freue mich darauf, der Mannschaft auf dem Eis wieder helfen zu können.

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt für mich, dass ich künftig nicht mehr gemeinsam mit meinem Bruder auflaufen werde. Wir hätten beide gerne noch eine weitere Saison zusammen für Lauterbach gespielt. Jetzt richtet sich der Blick nach vorne. Ich freue mich auf die neue Saison und werde wie immer alles für den Verein, die Mannschaft und unsere Fans geben.“

Neuzugang für die Lauterbacher Luchse: Curtis Hammond

Die Lauterbacher Luchse besetzen mit Curtis Hammond die dritte Kontingentstelle für die kommende Saison in der Regionalliga West. Der 25 Jahre alte Kanadier bringt eine solide Eishockeyausbildung aus Nordamerika mit. Hammond wird in der kommenden Saison mit der Nummer 61 auflaufen.

Seine Laufbahn begann Hammond im kanadischen Junioreishockey, wo er unter anderem für die Bonnyville Pontiacs und die Grande Prairie Storm in der AJHL sowie für die Melfort Mustangs in der SJHL auflief. Bei Melfort erzielte er in der Hauptrunde starke 50 Scorerpunkte in einer Saison und wurde zum Team-MVP gewählt. Anschließend wechselte der Rechtsschütze ans St. Norbert College, wo er die letzten vier Jahre lang in der NCAA III spielte.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Curtis Hammond @ Elite Prospects

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