ELV Niesky empfängt Spende aus Jonsdorf

Am Samstag, den 22.11.2025 gab es vor dem Anpfiff des Heimspiels der Tornados im Nieskyer Eisstadion einen sehr bewegenden Moment.

Der ehemalige Vorsitzender des ESC Jonsdorf – Zittauer Gebirge e.V. Ronny Völkel-Baier übergab dem Vorstand des ELV Niesky einen Spenden-Scheck in einer beträchtlichen Höhe. Dieses Geld stammt aus dem Vermögen des aufgelösten Eissportvereins in Jonsdorf.

Im Jahr 2023 beschloss der Gemeinderat von Jonsdorf die Schießung der Eishalle und nahm damit dem ESC die Basis für seine Existenz. Nach jahrelangem Investitionsstau und mangelndem politische Willen war in Folge dieses Beschlusses die Auflösung des Jonsdorfer Eissportvereins die logische Konsequenz für alle Akteure. Damit verlor unser Landkreis einen seiner drei Eishockeystandorte. Für den ELV Niesky bedeutete das auch die Auflösung der Spielgemeinschaften im Bereich des Nachwuchses. Eine sehr traurige Entwicklung, die durch verantwortungsvolleres und weitsichtiges Handeln der politischen Mandatsträger der Gemeinde und des Landkreises hätte sicher verhindert werden können.

Die letzte Mitgliederversammlung des ESC Jonsdorf am 06.09.2024 beschoss die endgültige Auflösung des Vereins. Dabei wurde per Beschluss festgelegt, dass das Restguthaben des Vereins an verschiedene Sportvereine der Region gehen soll. Der ELV Niesky als langjähriger Partner des ESC wurde dabei wohlwollend bedacht. Denn den Jonsdorfer war klar, dass die Nieskyer ab sofort die Kosten für den kompletten Spielbetrieb im Nachwuchsbereich alleine tragen müssen.

Auch wenn jetzt der ELV von der Auflösung des Jonsdorfer Verein finanziell profitiert, ist uns allen diese Entwicklung sogleich eine Mahnung! Die Förderung des Sports und insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit sollte in unserem Landkreis einen besonderen Stellenwert einnehmen! Dafür werden die verbleibenden Sportvereine der Region kämpfen.

Weitere Hinweise und Informationen finden Sie finden unter www.eislaufverein-niesky.de

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!