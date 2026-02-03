Elias verlängert bei den Panthern

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit Moritz Elias verlängert.

Der gebürtige Fuggerstädter startete seine Eishockeykarriere im Nachwuchs des Augsburger EV und steht seit 2023 im Profiteam seines Heimatclubs unter Vertrag.

Als Jahrgang 2004 fällt Moritz Elias auch in der kommenden Spielzeit noch unter die U23-Regelung der Deutschen Eishockey Liga. Trotz seiner erst 21 Jahre absolvierte der 171 cm große und 79 kg schwere Linksschütze bereits 151 Spiele in der PENNY DEL (zwölf Tore und 12 Assists). Elias zählt sowohl in der Spitze als auch im Durchschnitt zu den schnellsten Skatern im Kader der Panther. Mit engagierten Leistungen erarbeitete er sich in den vergangenen Wochen eine größere Rolle im Team und war zuletzt gar Bestandteil der Powerplay-Formationen. Jetzt wurde seine Entwicklung mit einer Vertragsverlängerung belohnt.

Larry Mitchell, Sportdirektor der Augsburger Panther, über Moritz Elias: „Moritz hat in den vergangenen Wochen persönlich große Fortschritte gemacht und im Januar durchschnittlich 13:39 Minuten Eiszeit pro Spiel bekommen. Er hat es wieder geschafft, seine Stärken aufs Eis zu bringen und sich auch taktisch weiter verbessert. Wir freuen uns, dass wir unseren gemeinsamen Weg auch in der Saison 2026-27 fortsetzen und er ein Teil der Augsburger Panther bleibt.“

