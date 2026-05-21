Elias Schenk übernimmt die U15 beim Eissport Weißwasser

Weißwasser. (PM Füchse) Die Lausitzer Jungfüchse freuen sich, mit Elias Schenk einen jungen und engagierten Trainer für die U15-Mannschaft begrüßen zu dürfen.

Besonders erfreulich: Elias kennt den Verein bereits bestens, denn er durchlief selbst den kompletten Eishockeynachwuchs und war viele Jahre als aktiver Spieler im Trikot der Jungfüchse auf dem Eis.

In der Saison 2023/2024 absolvierte Elias zudem seinen Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim Eissport Weißwasser e.V. und konnte dabei bereits wertvolle Erfahrungen im Vereins- und Nachwuchsbereich sammeln.

„Mit Elias einen jungen Trainer aus den eigenen Reihen gewonnen zu haben, freut uns besonders. Ich kenne Elias persönlich schon sehr lange und konnte Ihn auch letzte Saison als meinen Co-Trainer in der U17 bereits in seiner Arbeitsweise beobachten. Er kennt den Verein, die Werte und den Nachwuchsbereich bestens, da er selbst viele Jahre das Trikot der Jungfüchse getragen hat. Durch seine Verbundenheit zum Standort und seine Erfahrungen als Spieler bringt er beste Voraussetzungen mit, um unseren gesamten Nachwuchsarbeit weiter voran zu bringen und der U15 wichtige sportliche wie auch menschliche Impulse zu geben.“ erklärt Nachwuchscheftrainer Marius Stöber.

Auch Elias Schenk blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Es bedeutet mir viel, jetzt als Trainer in meinen Heimatverein zurückzukehren und mit den jungen Spielern arbeiten zu dürfen. Ich möchte meine Erfahrungen weitergeben und gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Zeit erleben.“

„Wir freuen uns, mit Elias den eingeschlagenen Weg mit einheimischen Kräften weiterzugehen und erneut einem jungen Trainer die Chance zu geben, sich menschlich sowie in der Funktion als Vollzeittrainer zu beweisen. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir ihm mit Sebastian Klenner einen ehemaligen erfolgreichen Eishockeyprofi sowie langjährigen Nachwuchstrainer als erfahrenen Co-Trainer an die Seite stellen können, der ihn in seinem ersten Jahr mit einem eigenen Team unterstützen wird“, so der Leiter der Geschäftsstelle Robert Wagner.

Der gesamte Verein heißt Elias herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg und Freude bei seiner neuen Aufgabe als U15-Trainer.