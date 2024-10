Elias Pul ist U21-FÃ¶rderspieler des Monats September

Neuss. (PM DEL2) Die Förderung junger Talente ist ein zentraler Baustein für den langfristigen Erfolg im Eishockey. Die Wahl zum U21-Förderspieler des Monats in...

Neuss. (PM DEL2) Die Förderung junger Talente ist ein zentraler Baustein für den langfristigen Erfolg im Eishockey.

Die Wahl zum U21-Förderspieler des Monats in der DEL2 bietet diesen jungen Spielern die Möglichkeit, ihre Fortschritte zu zeigen und Anerkennung für ihre Leistungen zu erhalten. Auch in der neuen Saison setzt die zweite Liga diese wichtige Tradition fort. Im September fiel die Wahl auf Elias Pul, den 18-jährigen Stürmer des Aufsteigers Blue Devils Weiden, der mit beeindruckenden Leistungen glänzte.

Pul, der im Sommer von der RB Hockey Academy in Salzburg nach Weiden wechselte, hat sich in seinen ersten Wochen in der DEL2 schnell zurechtgefunden und seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In sechs Spielen erzielte er drei Tore und zwei Assists und kam dabei auf eine durchschnittliche Eiszeit von 13:55 Minuten.

Der gebürtige Weingartener startete seine Eishockey-Karriere bereits im Alter von fünf Jahren in der Laufschule des EV Ravensburg. Nach Stationen beim ESV Kaufbeuren und später in der Talentschmiede des EC Red Bull Salzburg, wo er seit 2020 ausgebildet wurde, wagte Pul in diesem Sommer den Schritt in die DEL2. Diese Herausforderung meistert er seither mit Bravour.

Markus Gleich, DEL2-Standort- und Talententwickler, zeigt sich begeistert: „Elias wagte in dieser Saison den Sprung aus der Akademie in Salzburg zu uns in die DEL2. Seine Leistungen auf dem Eis sprechen für sich – er zeigt mit seinen 18 Jahren eine Reife und Spielintelligenz, die man in seinem Alter nicht so oft sieht. Es macht viel Spaß, ihm beim Spielen zuzusehen. Wenn er weiterhin so hart an seiner Entwicklung arbeitet, werden wir noch viel Freude an ihm haben.“

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter der Blue Devils Weiden: „Ich gratuliere Elias zur Wahl zum ‚U21-Förderspieler des Monats September‘. Er hat mit seinen Leistungen gezeigt, dass er nicht nur sehr talentiert ist, sondern sich auch schnell an das hohe Niveau der DEL2 gewöhnt hat. Diese Auszeichnung hat er sich redlich verdient.“