Elia Riva wechselt zum EVZ

Zug. (PM EVZ) Der EVZ verpflichtet den 24-jährigen Verteidiger Elia Riva bis 2025. Verteidiger Elia Riva wechselt auf die kommende Saison hin vom HC...

Zug. (PM EVZ) Der EVZ verpflichtet den 24-jährigen Verteidiger Elia Riva bis 2025.

Verteidiger Elia Riva wechselt auf die kommende Saison hin vom HC Lugano zum EVZ. Er unterschreibt bei den Zugern einen Zweijahresvertrag. Riva hat das Eishockey-ABC beim HC Ambri-Piotta erlernt, später wechselte er in die Nachwuchsabteilung des HC Lugano. Bei den Südtessinern hat er sich stetig weiterentwickelt und schliesslich den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Mittlerweile ist er fester Bestandteil der Verteidigung der Luganesi und kam auch in der Schweizer Nationalmannschaft bereits zu ersten Einsätzen.

Der 179cm grosse und 82kg schwere Verteidiger kommt in bisher 262 Einsätzen in der National League auf 47 Scorerpunkte. In dieser Saison hat der Tessiner in 26 Partien 2 Tore erzielt und 5 Assists beigesteuert.

«Elia ist ein zweikampfstarker und robuster Verteidiger, der unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen wird», sagt General Manager Reto Kläy. «Er bringt trotz seines jungen Alters bereits einige Jahre Erfahrung mit. Es freut mich, dass er uns verstärken wird.»