TSV Erding Gladiators

Elia Ostwald beendet seine Profikarriere

26. Februar 2026
Toms Prokopovics (27, EHC KÃ¶nigsbrunn) und Elia Ostwald (17, TSV Erding) - Â© Dietmar Ziegler diz-pix
Erding. (PM Gladiators) Am kommenden Freitag, beim Heimspiel gegen den EV FÃ¼ssen, wird Elia Ostwald sein letztes Spiel als Profi fÃ¼r die Erding Gladiators bestreiten.

Der 37-JÃ¤hrige beendet damit eine auÃŸergewÃ¶hnliche Laufbahn, in der er weit Ã¼ber 1.000 Spiele auf hÃ¶chstem Niveau in DEL, DEL2 und Oberliga absolviert hat.

Ostwald war in den vergangenen Jahren eine der prÃ¤genden Figuren im Gladiators Trikot. Mit seiner enormen Erfahrung, seiner PrÃ¤senz auf dem Eis und seiner Ruhe in Drucksituationen trug er maÃŸgeblich zum sportlichen Aufstieg in die Oberliga bei.

â€žWir danken Elia sehr fÃ¼r seinen Einsatz in den letzten Jahren. Er war auf wie neben dem Eis eine absolute FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeit â€“ menschlich und sportlich ein Vorbild. Durch seine Erfahrung und ProfessionalitÃ¤t hat er unsere Mannschaft enorm geprÃ¤gt. Wir wÃ¼nschen ihm fÃ¼r die Zukunft alles Gute. Vielleicht schnÃ¼rt er unterklassig ja doch noch einmal die Schlittschuheâ€œ, so David Whitney, sportlicher Leiter der Erding Gladiators.

In der Kabine und rund um die Mannschaft galt Ostwald als jemand, der Verantwortung Ã¼bernimmt, junge Spieler fÃ¼hrt und gleichzeitig auf dem Eis mit Leistung vorangeht. Ob mit wichtigen Punkten in entscheidenden Spielen, mit blockierten SchÃ¼ssen in Unterzahl oder mit seiner kÃ¶rperlichen PrÃ¤senz an der blauen Linie â€“ der gebÃ¼rtige Bad Muskauer hat den Gladiators in vielen Bereichen StabilitÃ¤t verliehen.

Das Spiel gegen FÃ¼ssen wird damit nicht nur zum sportlichen Abschluss der Saison, sondern auch zu einem besonderen Abschied fÃ¼r einen Spieler, der sich in kurzer Zeit einen festen Platz im Herzen der Erdinger Fans erarbeitet hat.

Kader & GerÃ¼chte DEL 2026/2027

Kader & GerÃ¼chte DEL2 2026/2027

