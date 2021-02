Elfter Heimsieg in Serie â€“ auch EislÃ¶wen kÃ¶nnen Huskies nicht stoppen

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies sind zu Hause eine echte Macht. Dies mussten auch die Dresdner Eislöwen am Nachmittag des Valentinstags in der...

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies sind zu Hause eine echte Macht. Dies mussten auch die Dresdner Eislöwen am Nachmittag des Valentinstags in der Kasseler Eissporthalle spüren. Denn durch den 4:2 (2:0/2:0/0:2/-Erfolg feierten die Kassel Huskies bereits den elften Heimsieg in Serie.

Im Vergleich zum freitägigen Sieg bei den Ravensburg Towerstars traten die Schlittenhunde unverändert an. Hieß erneut ohne die verletzen Burns und Trivino, sowie den überzähligen Michi Christ. Im Tor startete wieder Jerry Kuhn.

In einer mit reichlich Tempo versehenen Partie waren es die Nordhessen, die die ersten Akzente setzten. Nachdem einige Versuche zu Beginn noch erfolglos blieben, trafen die Schlittenhunde in nicht gerade ihrer Spezialdisziplin – Überzahl. In der zwölften Spielminute verwertete Lukas Laub einen Rebound nach Cornet-Schuss aus dem linken Bullykreis zur Führung. Sieben Minuten später nutze Ryan Olsen den Freiraum bei numerischer Überzahl und traf freistehend vor dem Tor zum 2:0. Mit diesem Spielstand ging es auch in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt knüpften die Hausherren an die gute Leistung an. Einen Schnellangriff konnte Lois Spitzner allerdings nicht erfolgreich abschließen (29.) Zuvor verpassten die Gäste durch Ranta (21.) und per schnellem Konter einen Treffer (23.). Und so waren es wieder die Huskies, die das nächste Tor erzielten. Derek Dinger zog aus dem Slot einfach mal ab. Die Scheibe ging an Freund und Feind vorbei ins Tor – 3:0 nach 30 Minuten. Kurz drauf verteilte dann Eislöwen-Goalie Helenius sein persönliches Valentinstags-Geschenk. Hinter dem Tor verunglückte dem finnischen Schlussmann ein Zuspiel. Marc Schmidpeter nahm die Scheibe, legte vor das Tor auf Eric Valentin, der dies an seinem Namenstag dankend zum 4:0 annahm.

Im Schlussdrittel kontrollierten die Huskies weiterstgehend die Partie, ehe die Eislöwen durch einen Doppelschlag wieder etwas Spannung in die Eissporthalle brachten. Erst traf Ranta in Überzahl und nur neun Sekunden später bestrafte Evan Trupp eine schläfrige Kasseler Hintermannschaft. Diese fing sich anschließend aber wieder und hielt zusammen mit Jerry Kuhn dem Druck der Gäste stand.

Durch den 4:2-Heimerfolg konnten die Kassel Huskies ein weiteres Sechs-Punkte-Wochenende perfekt machen und den Platz an der Tabellenspitze der DEL2 weiter festigen, ehe ab der kommenden Woche durch den neuen Spielplan ein dich getakteter Spiele-Marathon zum Hauptrundenfinale beginnt.

Eislöwen unterliegen beim Spitzenreiter

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben einen zweiten Sieg am Wochenende verpasst.

Beim unangefochtenen Tabellenführer der DEL2, den Kassel Huskies, musste sich die Mannschaft von Trainer Andreas Brockmann mit 2:4 geschlagen geben. Roope Ranta und Evan Trupp trafen für die Eislöwen. Im Tor begann Riku Helenius.

Zu Beginn des Spiels waren die Dresdner direkt in der Defensive gefordert. Kassel begann im Stil eines Spitzenreiters und baute Druck auf. Dem hielten die Eislöwen zunächst Stand, verpassten daraufhin aber aus ihren zwei Überzahlsituationen Kapital zu schlagen. Wie es gehen kann, zeigten die Huskies. Lukas Laub (12. Minute) und Ryan Olsen (19.) brachten die Gastgeber im ersten Drittel mit zwei Powerplay-Treffern in Führung.

Im zweiten Drittel spielten beide Teams auf Augenhöhe, beide Torhüter konnten sich mit guten Paraden auszeichnen. Wie aus dem Nichts fiel das 0:3 aus Dresdner Sicht. Derek Dinger beförderte den Puck von der blauen Linie in Richtung Tor, wo die Scheibe den Weg vorbei an Helenius fand. Dem Eislöwen-Keeper wurde die Sicht genommen (30.). Unglücklich agierte Helenius in der 43. Minute, als er hinter dem eigenen Tor einen Fehlpass spielte. Kassel nahm das Geschenk an und Valentin erzielte den vierten Treffer für die Hessen. Nick Jordan Vieregge ersetzte daraufhin Helenius.

Im Schlussabschnitt verwaltete Kassel den deutlichen Vorsprung und wurde dafür beinahe noch bestraft. In Überzahl konnte Roope Ranta (52.) das 1:4 erzielen und Evan Trupp legte nur neun Sekunden später mit dem 2:4 nach. Die Eislöwen drängten weiter, aber Kassel verteidigte die Führung bis zur Schlusssirene.

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Kassel ist die beste Mannschaft der Liga. Wenn du gegen sie etwas reißen willst, dann muss die Bereitschaft da sein. Die hat uns im ersten Drittel gefehlt. Zu Beginn des 2. Drittels hatten wir ein paar gute Chancen, schießen aber zu wenig auf das Tor. Wenn du nach zwei Dritteln 0:4 zurück bist, wird es natürlich schwer. Die letzten zehn zwölf Minuten im Spiel hatten wir unseren Flow gefunden. Ich hätte mir das für das ganze Spiel gewünscht. Wir müssen daraus lernen und es am Dienstag besser machen.“

Am Dienstagabend empfangen die Dresdner Eislöwen die Bayreuth Tigers.