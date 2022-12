Elfter DEL-Sieg in Serie: Red Bulls bezwingen auch die KÃ¶lner Haie – „Konnten uns wie immer auf Mathias Niederberger verlassen“

München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat das elfte DEL-Spiel in Folge gewonnen. Gegen die Kölner Haie setzte sich das Team von Trainer...

München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat das elfte DEL-Spiel in Folge gewonnen.

Gegen die Kölner Haie setzte sich das Team von Trainer Don Jackson mit 6:3 (3:1|1:0|2:2) durch. Vor 3.910 Zuschauern im Olympia-Eisstadion trafen die beiden Doppelpacker Chris DeSousa und Austin Ortega sowie Yasin Ehliz und Patrick Hager für den Tabellenführer der PENNY DEL.

Spielverlauf

Keine zwei Minuten gespielt, schon führte der Gast durch ein Powerplay-Tor von Maximilian Kammerer. Der Auftakt für ein munteres Offensivspektakel. Die Red Bulls antworteten prompt: DeSousa erzielte den Ausgleich (4.). München fand immer besser ins Spiel und erhöhte den Druck auf das Tor der Haie – mit Erfolg. DeSousa legte seinen zweiten Treffer nach und brachte die Red Bulls damit in Führung (14.). Ortega ließ im Powerplay in der 19. Minute sogar noch das 3:1 folgen. Mit diesem Zwischenstand ging es in die erste Pause.

Die Red Bulls im zweiten Abschnitt weiter im Vorwärtsgang und mit vielen Chancen. Die logische Folge: das 4:1 durch Ehliz per Onetimer (27.). Der Tabellenführer kontrollierte auch danach das Match. Den Haien gelang es nicht, sich freizuschwimmen. Ein Spiel auf ein Tor, ein weiterer Treffer sollte in diesem Drittel aber nicht mehr fallen. 4:1 nach 40 Minuten.

Im Schlussabschnitt bestimmte München zunächst das Geschehen. Doch Köln zeigte Moral. David McIntyre verkürzte auf 2:4 (49.) und ließ die Haie wieder hoffen. Nicht lange, denn Ortega stellte keine drei Minuten später mit seinem zweiten Tor des Abends auf 5:2. Weil die Kölner dank Nicholas Baptiste (54.) ein weiteres Mal herankamen, wurde es in der Schlussphase nochmal spannend. Bis DeSousa per Traumpass das 6:3 durch Kapitän Hager (57.) einleitete, welches den Endstand und gleichzeitig den elften Sieg in Serie der Red Bulls markierte.

Chris DeSousa: „Das ganze Team hat es heute einfach gut gemacht. Wir haben hart und schnell gespielt, wir haben getroffen und wir konnten uns wie immer auf Mathias Niederberger im Tor verlassen.“

Tore:

0:1 | 01:30 | Maximilian Kammerer

1:1 | 03:53 | Chris DeSousa

2:1 | 13:36 | Chris DeSousa

3:1 | 18:19 | Austin Ortega

4:1 | 26:50 | Yasin Ehliz

4:2 | 48:43 | David McIntyre

5:2 | 51:34 | Austin Ortega

5:3 | 53:44 | Nicholas Baptiste

6:3 | 56:49 | Patrick Hager

Zuschauer: 3.910