Elektrotechnik Gogolok wird neuer Gesellschafter der Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Die Elektrotechnik Gogolok GmbH ist künftig im Gesellschafterkreis der Straubing Tigers vertreten.

Stefan Gogolok, Geschäftsführer der Elektrotechnik Gogolok GmbH, verstärkt ab sofort den Kreis der Gesellschafter des niederbayerischen PENNY DEL-Clubs.

Mit seinem Einstieg unterstreicht der Unternehmer aus der Region seine Verbundenheit zum Standort Straubing. Sichtbar wird diese Verbindung auch im Eisstadion am Pulverturm: Auf der neu beklebten Eismaschine ist die Werbefläche von Elektrotechnik Gogolok künftig direkt auf dem Eis präsent. Gemeinsam mit Tigers-Geschäftsführerin Gaby Sennebogen wurde der Einstieg nun auch bildlich festgehalten.

„Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Gesellschaftern und Sportclub lebt von gegenseitigem Vertrauen, gemeinsamer Verantwortung und dem festen Willen, die Zukunft des Clubs nachhaltig zu gestalten“, sagt Stefan Gogolok.

Auch Tigers-Geschäftsführerin Gaby Sennebogen freut sich über den neuen Gesellschafter: „Für uns ist es ein starkes Zeichen, wenn sich Unternehmer und Unternehmen aus der Region für die Straubing Tigers engagieren. Stefan Gogolok und die Elektrotechnik Gogolok GmbH stehen für regionale Verbundenheit und Verlässlichkeit. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen und die Unterstützung für unseren Club.“

Die Straubing Tigers heißen Stefan Gogolok im Gesellschafterkreis herzlich willkommen und freuen sich auf die Zusammenarbeit.

380 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro