Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Straubing Tigers Elektrotechnik Gogolok wird neuer Gesellschafter der Straubing Tigers
Straubing Tigers

Elektrotechnik Gogolok wird neuer Gesellschafter der Straubing Tigers

2. Juli 20261 Mins read31
Share
Fahne der Straubing Tigers - © Alex Butscher / City-Press
Share

Straubing. (PM Tigers) Die Elektrotechnik Gogolok GmbH ist künftig im Gesellschafterkreis der Straubing Tigers vertreten.

Stefan Gogolok, Geschäftsführer der Elektrotechnik Gogolok GmbH, verstärkt ab sofort den Kreis der Gesellschafter des niederbayerischen PENNY DEL-Clubs.

Mit seinem Einstieg unterstreicht der Unternehmer aus der Region seine Verbundenheit zum Standort Straubing. Sichtbar wird diese Verbindung auch im Eisstadion am Pulverturm: Auf der neu beklebten Eismaschine ist die Werbefläche von Elektrotechnik Gogolok künftig direkt auf dem Eis präsent. Gemeinsam mit Tigers-Geschäftsführerin Gaby Sennebogen wurde der Einstieg nun auch bildlich festgehalten.

„Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Gesellschaftern und Sportclub lebt von gegenseitigem Vertrauen, gemeinsamer Verantwortung und dem festen Willen, die Zukunft des Clubs nachhaltig zu gestalten“, sagt Stefan Gogolok.

Auch Tigers-Geschäftsführerin Gaby Sennebogen freut sich über den neuen Gesellschafter: „Für uns ist es ein starkes Zeichen, wenn sich Unternehmer und Unternehmen aus der Region für die Straubing Tigers engagieren. Stefan Gogolok und die Elektrotechnik Gogolok GmbH stehen für regionale Verbundenheit und Verlässlichkeit. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen und die Unterstützung für unseren Club.“

Die Straubing Tigers heißen Stefan Gogolok im Gesellschafterkreis herzlich willkommen und freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns
380
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Paul Innerhofer ist weiterhin der jüngste Rittner Bua

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Straubing Tigers

Vorbereitungsplan 2026/27 der Straubing Tigers steht fest

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben ihren Vorbereitungsplan für die Saison...

By30. Juni 2026
Straubing TigersTransfer-News

Neuer Assistenztrainer bei den Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers erweitern ihr Trainerteam: Gary Shuchuk wird...

By30. Juni 2026
Straubing TigersTransfer-News

Straubing Tigers verpflichten Hünen für den Angriff

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben ihre Offensive für die Saison...

By24. Juni 2026
! +KHLNorwegenStraubing Tigers

Norwegischer Verband äußert sich: Welche Konsequenz hätte ein Wechsel von Henrik Haukeland in die KHL?

Straubing. (EM) Nun ist es also amtlich: Henrik Haukeland verlässt nach nur...

By22. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten