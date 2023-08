Elektronische SicherheitsprÃ¼fungen sind in Betrieben unerlÃ¤sslich

Artikel anhören Anzeige In Deutschland ist es ein Dauerthema. Unsere Welt wird immer digitaler und elektronischer. Aber das nicht nur im privaten Bereich, sondern...

In Deutschland ist es ein Dauerthema. Unsere Welt wird immer digitaler und elektronischer. Aber das nicht nur im privaten Bereich, sondern natürlich auch in der Industrie und im Dienstleistungsbereich.

Ein Betrieb in Kliniken/Pflegeheimen und Praxen, in Produktions- und Industriebetrieben, in öffentlichen Einrichtungen, in Büro und Verwaltungsunternehmen, im Facility Management, Filiallisten und auch im mittelständischen Gewerbe würde ohne elektronische Geräte, Anlagen und Maschinen kaum ein Betrieb noch möglich sein.

Natürlich muss ein täglicher Betrieb auch den neuesten Sicherheitsvorschriften entsprechen. Die elektrischen Betriebsmittel in Gebäuden, auf Grundstücken oder beispielsweise in Materiallagern müssen regelmäßig auf ihre Sicherheit überprüft werden.

Festgelegt ist das in der sogenannten DGUV A3, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Die Sicherheit der elektrischen Anlagen steht schließlich über allem. Es gilt die Gesundheit der Benutzer zu schützen.

Bei den Prüfungen gilt es drohende Gefahren frühzeitig zu erkennen. Diese treten häufig durch Materialverschleiß, unsachgemäße Benutzung und eine mangelhafte Verarbeitung auf. Werden diese Punkte nicht regelmäßig überprüft, dann kann es schnell zu einem Kurzschluss, einem Kabelbrand oder einem Ausfall der jeweiligen Maschine kommen. Ein solcher Ausfall kann schnell eine ganze Produktion auf unbestimmte Zeit lahm legen. Was im industriellen Bereich schon sehr ärgerlich ist, kann im pflegerischen und medizinischen Bereich nicht nur den Betreiber Zeit und Geld kosten. Es führt in den zuletzt genannten Bereichen am Ende bei einem größeren Ausfall zu Terminverschiebungen von Patienten, die beispielsweise dringend auf eine Operation oder eine Behandlung warten.

Ein Zustand, den alle vermeiden wollen. Und genau dazu dienen die regelmäßigen Überprüfungen.

Die Überprüfungen sind verpflichtend. Es ist detailliert geklärt, welche Bereiche und Maschinen in welchen zeitlichen Intervallen gecheckt werden müssen. Überprüft werden kann durch interne und externe Prüfer, deren Ziel es ist Arbeitsunfälle mangels Sicherheit zu vermeiden.

Natürlich ist auch geregelt, wer solche Prüfungen durchführen darf. Die Prüfung kann nur durch eine Elektro-Fachkraft mit mindestens einjähriger Berufserfahrung abgenommen werden. Bei internen Prüfern kann ein Betrieb auch eine Elektrofachkraft festlegen, die in der Regel in diesem Bereich des Betriebes sehr gut eingebunden ist und entsprechend qualifiziert ist.

Eine Prüfung ist selbstverständlich auch nah einem vorgeschriebenen Ablauf durchzuführen. Zumeist beginnt sie mit der Sichtprüfung. Hier kann man zum Beispiel schon poröse Kabel erkennen. Beim Probedurchgang wird die vollumfängliche Funktionalität des Gerätes gecheckt. An verschiedenen Messpunkten können entsprechende Spannungsverluste erkannt werden. Die gemessenen Daten müssen mit entsprechend vorgelegten Kenndaten abgeglichen werden. Hier können Auffälligkeiten schon früh zur Erkennung möglicher späterer Schäden hilfreich sein. In einem gerichtssicheren Prüfprotokoll werden alle durchgeführten Prüfpunkte niedergeschrieben. Ähnlich, wie wir es vom TÜV beim Kraftfahrzeug kennen, erhält das Gerät nach der erfolgreich bestandenen Prüfung eine Plakette. Es ist vorgeschrieben, wann der nächste Prüftermin spätestens stattfinden muss.

Wenn all diese Prüfungen ordnungsgemäß regelmäßig durchgeführt und bestanden werden, dann ist ein reibungsloser Ablauf im alltäglichen betrieb so gut wie gewährleistet. Das Risiko von Betriebsarbeitsunfällen ist damit ebenfalls deutlich eingegrenzt.

