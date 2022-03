â€žElektrisierendâ€œ â€“ Grizzlys stellen Playofftrikots vor

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg spielen eine sehr starke Hauptrunde 2021-2022 und stehen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Vorbereitungen auf die schönste...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg spielen eine sehr starke Hauptrunde 2021-2022 und stehen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz.

Die Vorbereitungen auf die schönste Jahreszeit, die Playoffs, laufen bereits auf Hochtouren. Am heutigen Freitag hat der amtierende deutsche Vizemeister seine Playofftrikots offiziell vorgestellt.

„Elektrisierend“ – so das Motto, nach dem die Trikots designed worden sind. Und so sind die Grizzlys in dieser Saison: Faszinierend und begeisternd. Der amtierende deutsche Vizemeister der PENNY DEL setzt seit Beginn der Spielzeit 2021-2022 voll auf E-Mobilität und unterstützt damit aktiv den eingeschlagenen Weg seines Hauptsponsors Volkswagen. „Elektrisierend“ ist auch die Tatsache, dass das Großprojekt einer eigenen Ladeninfrastruktur auf dem Parkplatz an der Eis Arena sehr schnell vorangetrieben wurde und kurz vor dem Abschluss steht.

Das diesjährige Playofftrikot, welches ab Freitag als Fan- und Kinderversion zunächst online und später auch vor Ort im Fan Shop erhältlich sein wird, soll ein kleiner, passender Baustein für eine sehr erfolgreiche Endrunde der Grizzlys werden.

„Mit unserem Playofftrikot wollen wir die entscheidende Phase der Saison einleiten. Jetzt geht es um alles – und genau dieses Gefühl der Begeisterung, diese Spannung soll unsere Mannschaft in den kommenden Wochen begleiten. Deshalb denke ich, dass dieses Design hervorragend zu unserer Spielweise und dem anstehenden Titelkampf passt“, so Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz-Fliegauf.