Eisstadion Bayreuth: Stehplatztribüne muss teilweise gesperrt werden

Bayreuth. (PM Stadt Bayreuth) Teile der Stehplatztribüne des städtischen Eisstadions müssen aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt werden.

In den vergangenen Tagen wurden die Fertigteilstufen der Tribüne durch ein Ingenieurbüro einer statischen Prüfung unterzogen. Sie weisen in Teilen Durchbiegungen auf, die wohl im Laufe der Jahre durch Überlastungen entstanden sind.

Auf den Spielbetrieb des EHC Bayreuth hat die Sperrung keine unmittelbaren Auswirkungen. Für den Beginn der Spiele des Vereins Mitte September stehen trotz der Teilsperrung ausreichende Kapazitäten zur Verfügung.

Bei einem Medientermin freuten sich Oberbürgermeister Dr. Andreas Zippel, Baureferentin Urte Kelm, Sportamtsleiter Christian Möckel, Bauordnungsamtsleiter Jürgen Beck mit Michael Schwellengreber (1. Vorstand EHC Bayreuth) und Christian Weiß (3. Vorstand EHC Bayreuth), dass eine gemeinsame Lösung gefunden werden konnte, um den Spielbetrieb des EHC ohne Probleme aufrechterhalten zu können.

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