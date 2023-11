Eisstadion Bayreuth: Start der Eisbereitung

Artikel anhören Bayreuth. (PM Stadt Bayreuth) Die Reparaturarbeiten im Eisstadion der Stadt Bayreuth befinden sich auf der Zielgeraden. Inzwischen ist der Startschuss für die...

Bayreuth. (PM Stadt Bayreuth) Die Reparaturarbeiten im Eisstadion der Stadt Bayreuth befinden sich auf der Zielgeraden.

Inzwischen ist der Startschuss für die neuerliche Eisbereitung gefallen. Am kommenden Freitag, 17. November, soll der Spielbetrieb im Stadion wieder möglich sein.

Oberbürgermeister Thomas Ebersberger dankt in diesem Zusammenhang allen Mitarbeitern der beteiligten Baufirmen sowie der zuständigen Dienststellen der Stadtverwaltung für die rasche Behebung des Schadens. „Alle haben zusammengeholfen, um das Eisstadion reibungslos und so schnell wie möglich wieder flott zu machen.“

Die Reparaturarbeiten an der defekten Eisbereitungsanlage des Stadions wurden auch über das gesamte vergangene Wochenende mit Hochdruck vorangetrieben. Am Freitag und Samstag wurden die zuvor von einer Spezialfirma aus dem Beton freigelegten schadhaften Rohre neu geschweißt, am Sonntagvormittag die Nähte geröntgt und die gesamte Anlage auf ihre Dichtigkeit hin überprüft. Ebenfalls noch am Sonntag hat der TÜV die reparierte Eisbereitungsanlage untersucht und abgenommen. Am Montag wurden die freigelegten Teile des Rohrsystems wieder zubetoniert. Zum Einsatz kam ein schnell aushärtender Spezialbeton, sodass nach einer letzten Abnahme durch das beauftragte Unternehmen noch am Montagabend die Eisbereitungsanlage langsam wieder hochgefahren und mit der Eisbereitung schrittweise begonnen werden konnte.

Läuft alles nach Plan, so ist am Freitag, 17. November, wieder Spielbetrieb in der Arena möglich. Ansonsten bleibt der Betrieb im Stadion über das kommende Wochenende aber noch eingeschränkt. Auch ein öffentlicher Lauf ist am Wochenende nicht möglich. Ab Montag, 20. November, soll das Eisstadion dann aber wieder im gewohnten Umfang zur Verfügung stehen.

Defekt an der Eisbereitungsanlage

Das Eisstadion ist seit 27. Oktober geschlossen, da ein Defekt an der Eisbereitungsanlage festgestellt worden war. Insgesamt 40 Rohre der Anlage im Bereich der Mainkurve wurden ausgetauscht. Dazu musste zunächst das Eis abgetaut, das Ammoniak herausgepumpt und der Beton an der Oberfläche abgetragen werden. Bei den Vorarbeiten hatte sich gezeigt, dass die schadhaften Rohre unterhalb der Mainkurve stark korrodiert waren, da an dieser Stelle früher der Sicherheit wegen für die Besucherinnen und Besucher immer Salz gestreut worden war. Das Salz war mit dem Wasser durch den Beton gedrungen und hatte die Schäden am Rohrsystem verursacht. Um die Rohre austauschen zu können, rückte eine Spezialfirma an, die den Beton rund um die Rohre entfernte.

Derby gegen Weiden steigt im Tigerkäfig!

Bayreuth. (PM Tigers) Nach sechs Partien, welche die Bayreuth Tigers zuletzt in der Fremde bestreiten mussten, kann das Derby gegen die Blue Devils am kommenden Freitag um 19:30 Uhr wieder im heimischen Stadion durchgeführt werden.

Zuletzt war dies am 22. Oktober der Fall, bevor die bekannte Problematik im Bayreuther Kunsteisstadion den Eissport in Bayreuth kurzfristig lahmgelegt hat.

Nachdem in den letzten Wochen von unterschiedlichen Seiten alles darangesetzt wurde, die Spielstätte der Tigers wieder bespielbar zu machen und unterschiedliche Räder perfekt ineinander gegriffen haben, werden die Jungs der Tigers ab Freitag wieder auf Bayreuther Eis stehen.

Bedanken möchten wir uns sehr herzlich bei allen Institutionen, die hier aktiv mitgeholfen haben, dass die Schäden in einem zeitlich relativ kurzen Rahmen behoben werden konnten.

So war es keine Selbstverständlichkeit, dass alle Beteiligten auch die Wochenenden durchgearbeitet haben. Vielen Dank hierfür!

Ein herzliches Dankeschön geht hier an den TÜV Süd, die Dekra Ingolstadt, an Trautner Bau Bayreuth, dem betonschneidenden Unternehmen, Engie Deutschland und der Firma Dinkel Schweißtechnik aus Kulmbach.

Ebenso möchten wir uns für das unbürokratische und schnelle Eingreifen und organisieren diverser Abläufe bei Oberbürgermeister Thomas Ebersberger, dem Hochbauamt und dem Sportamt der Stadt Bayreuth bedanken.

Nicht zuletzt gebührt unser Dank den Eismeistern im Bayreuther Tigerkäfig, die in den letzten Wochen und besonders aktuell „Sonderschichten“ fahren, um die Eisfläche in einen bespielbaren Zustand zu bekommen.

Wir freuen uns, die Blue Devils am Freitag in Bayreuth begrüßen zu dürfen und hoffen auf ein spannendes Match vor imposanter Kulisse.

Der Tigerkäfig öffnet hier bereits um 18:00 Uhr.

