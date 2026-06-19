Eissportverein verlängert mit Nicolas Jentsch

Füssen. (PM EVF) Weitere Verstärkung für die Abwehr des EV Füssen aus dem eigenen Lager.

Verteidiger Nicolas Jentsch wird in seine siebte Saison in der ersten Mannschaft seines Stammvereins gehen. Dabei ist der Verteidiger erst 23 Jahre alt. Als Eigengewächs nimmt er jedoch bereits jetzt eine wichtige Rolle im Team ein und kann schon auf einige Erfahrung zurück greifen.

Mit 1.87 Meter ist Nicolas ein hochgewachsener Defender, der auch das Körperspiel nicht scheut. Bereits im Nachwuchsbereich spielte er beim EVF hochklassig. Als Spieler des DNL-Teams debütierte er dann 2019 auch in der ersten Mannschaft, wo er sich die nächsten Jahre in der Oberliga einen Stammplatz erkämpfte. Mittlerweile hat er schon 266 Spiele für den Eissportverein in der Oberliga absolviert. Neben seinen Stärken in der Abwehr steuerte er offensiv in diesen Partien 14 Treffer und 32 Vorlagen bei. Davon entfielen auf die letzte Saison drei Tore und fünf Assists in 52 Spielen sowie 66 Strafminuten.

EVF-Vorstand Jörg Noack: „Mit Nicolas Jentsch haben wir mit dem nächsten Eigengewächs verlängert, das in der letzten Saison einen spürbaren Schritt nach vorne gemacht hat. Nach Partien und Phasen in den letzten Jahren, in denen es für ihn auch mal nicht ganz leicht war, hat er sich über die letzte Saison hinweg deutlich stabilisiert und ist zu einer verlässlichen Größe in unserer Defensive geworden. Nicolas spielt mit Härte, scheut keinen Zweikampf und geht dorthin, wo es weh tut – genau solche Verteidiger brauchst du in dieser Liga. Dazu kommt seine Arbeit neben dem Eishockey. Nicolas arbeitet Vollzeit bei unserem Sponsor iwis smart connect und bringt trotzdem Woche für Woche die nötige Intensität, um auf Oberliga-Niveau zu bestehen. Genau diese Haltung – dranbleiben, sich über Arbeit entwickeln und Verantwortung übernehmen – macht ihn für uns so wertvoll. Deshalb freue ich mich sehr, dass er seinen Weg beim EV Füssen weitergeht.“

211 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro