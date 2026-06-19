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EV FüssenTransfer-News

Eissportverein verlängert mit Nicolas Jentsch

19. Juni 20261 Mins read12
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Nicolas Jentsch - © EVF Media/PR
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Füssen. (PM EVF) Weitere Verstärkung für die Abwehr des EV Füssen aus dem eigenen Lager.

Verteidiger Nicolas Jentsch wird in seine siebte Saison in der ersten Mannschaft seines Stammvereins gehen. Dabei ist der Verteidiger erst 23 Jahre alt. Als Eigengewächs nimmt er jedoch bereits jetzt eine wichtige Rolle im Team ein und kann schon auf einige Erfahrung zurück greifen.

Mit 1.87 Meter ist Nicolas ein hochgewachsener Defender, der auch das Körperspiel nicht scheut. Bereits im Nachwuchsbereich spielte er beim EVF hochklassig. Als Spieler des DNL-Teams debütierte er dann 2019 auch in der ersten Mannschaft, wo er sich die nächsten Jahre in der Oberliga einen Stammplatz erkämpfte. Mittlerweile hat er schon 266 Spiele für den Eissportverein in der Oberliga absolviert. Neben seinen Stärken in der Abwehr steuerte er offensiv in diesen Partien 14 Treffer und 32 Vorlagen bei. Davon entfielen auf die letzte Saison drei Tore und fünf Assists in 52 Spielen sowie 66 Strafminuten.

EVF-Vorstand Jörg Noack: „Mit Nicolas Jentsch haben wir mit dem nächsten Eigengewächs verlängert, das in der letzten Saison einen spürbaren Schritt nach vorne gemacht hat. Nach Partien und Phasen in den letzten Jahren, in denen es für ihn auch mal nicht ganz leicht war, hat er sich über die letzte Saison hinweg deutlich stabilisiert und ist zu einer verlässlichen Größe in unserer Defensive geworden. Nicolas spielt mit Härte, scheut keinen Zweikampf und geht dorthin, wo es weh tut – genau solche Verteidiger brauchst du in dieser Liga. Dazu kommt seine Arbeit neben dem Eishockey. Nicolas arbeitet Vollzeit bei unserem Sponsor iwis smart connect und bringt trotzdem Woche für Woche die nötige Intensität, um auf Oberliga-Niveau zu bestehen. Genau diese Haltung – dranbleiben, sich über Arbeit entwickeln und Verantwortung übernehmen – macht ihn für uns so wertvoll. Deshalb freue ich mich sehr, dass er seinen Weg beim EV Füssen weitergeht.“

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