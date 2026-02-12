Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EHC Freiburg
EHC Freiburg

Eissportverein erinnert an Zusagen – Verantwortung liegt jetzt bei den Entscheidungsträgern

12. Februar 20261 Mins read82
© Pro Eissport Südbaden e.V.
Freiburg. (PM Pro Eissport) PRO EISSPORT Südbaden e.V. verfolgt die aktuellen Diskussionen zur Sanierung der Freiburger Eishalle aufmerksam und erinnert daran, dass der Gemeinderat im Dezember 2025 einen klaren Beschluss zur Sanierung gefasst hat.

Dieser Beschluss bildet weiterhin die verbindliche Grundlage für das weitere Vorgehen.

Der Eissport arbeitet seit längerer Zeit konsequent an seinen Aufgaben und hat dabei bereits wesentliche Fortschritte erzielt. Für die Sanierung wurde ein Eigenanteil von 7,5 Millionen Euro zugesagt, abgesichert durch strukturierte Fundraising Maßnahmen und erhebliche private Unterstützung.

Darüber hinaus bestehen Möglichkeiten für zusätzliche Eigenleistungen in der Bau und Umbauphase, die in den offiziellen Kalkulationen bislang nicht berücksichtigt sind.

Diese Schritte zeigen, dass der Eissport seine organisatorischen und finanziellen Verpflichtungen ernst nimmt und aktiv zur Realisierung des Projekts beiträgt.

Angesichts der wiederkehrenden Unsicherheiten betont PRO EISSPORT Südbaden e.V., dass nachhaltige Planungssicherheit für alle Eissportarten – vom Nachwuchs bis zum Leistungssport – zwingend erforderlich ist. Eine funktionierende Infrastruktur ist unverzichtbar für die sportliche Entwicklung in der gesamten Region.

Klare Erwartung an die Entscheidungsträger

PRO EISSPORT Südbaden e.V. wird – wie angekündigt – alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie die Verantwortlichen in der Verwaltung an ihre öffentlich abgegebenen Zusagen erinnern.
Wir erwarten, dass die Entscheidungsträger zu ihrem Wort stehen, die beschlossenen Schritte konsequent umsetzen und die Zukunft des Eissports in Südbaden dauerhaft sichern.


