Eissport Weißwasser bringt wieder eine U20 Mannschaft an den Start

Weißwasser. (PM Füchse) Der Eissport Weißwasser e.V. setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft des Nachwuchseishockeys am Standort Weißwasser.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat die Zulassung einer U20-Mannschaft für die Saison 2026/2027 bestätigt. Damit wird der Eissport Weißwasser erstmals seit mehreren Jahren wieder mit einer Mannschaft in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) vertreten sein.

Mit diesem Schritt kehrt die höchste Nachwuchsaltersklasse nach Weißwasser zurück und schließt eine wichtige Lücke in der Ausbildungskette des Vereins.

„Die Einführung einer U20-Mannschaft ist ein entscheidender Meilenstein für die nachhaltige Entwicklung unseres Nachwuchsstandortes. Erstmals seit Jahren verfügen wir über die notwendige sportliche Qualität, die erforderliche Spielerzahl und die strukturellen Voraussetzungen, um dauerhaft eine leistungsfähige Mannschaft im DEB-Spielbetrieb zu etablieren“, erklärt Bernard Stefan Vorstandsvorsitzender Eissport Weißwasser e.V.

Perspektiven für den eigenen Nachwuchs

Bislang fehlte den talentierten Spielerinnen und Spielern nach der U17 eine sportliche Perspektive am Standort. Dies führte regelmäßig dazu, dass Nachwuchstalente den Verein verlassen mussten, um ihre Entwicklung andernorts fortzusetzen. Die neue U20-Mannschaft schließt diese Lücke und schafft eine durchgängige Ausbildungsstruktur vom Nachwuchs- bis in den Erwachsenenbereich.

Ziel ist es, junge Spieler in Weißwasser zu halten, ihnen eine leistungsorientierte Entwicklungsperspektive zu bieten und mittelfristig wieder verstärkt eigene Talente an den Profibereich heranzuführen.

Sportliche Entwicklung bestätigt den Weg

Die Entscheidung zur Einführung einer U20-Mannschaft basiert auf der positiven sportlichen Entwicklung der vergangenen Jahre. In den Nachwuchsmannschaften des Eissport Weißwasser e.V. wurde kontinuierlich leistungsorientiert gearbeitet und eine stabile Grundlage für nachhaltigen Erfolg geschaffen. Die Entwicklung der Teams in den verschiedenen Altersklassen sowie die hohe Trainingsqualität bestätigen den eingeschlagenen Weg und schaffen die Voraussetzungen für die erfolgreiche Etablierung einer U20-Mannschaft im DEB-Spielbetrieb.

Darüber hinaus wächst die Attraktivität des Standortes kontinuierlich. Immer mehr Spieler aus anderen Regionen entscheiden sich bewusst für den Ausbildungsweg in Weißwasser und bestätigen damit die Qualität der Nachwuchsarbeit. Besonders erfreulich ist dabei, dass sich inzwischen auch Leistungsträger anderer Vereine gezielt für einen Wechsel nach Weißwasser entscheiden, um von den sportlichen Perspektiven und den professionellen Ausbildungsstrukturen am Standort zu profitieren. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende regionale und überregionale Bedeutung Weißwassers als Nachwuchsstandort im deutschen Eishockey.

Die Mannschaft wird entsprechend der Ligeneinteilung zunächst in der DNL Division III an den Start gehen. Damit ist ein wichtiger erster Schritt getan. Gleichzeitig verfolgt der Verein klare sportliche Ziele: Mittelfristig soll sich die U20-Mannschaft in den höheren Nachwuchsligen etablieren. Das erklärte Ziel ist es, in den kommenden Jahren den Aufstieg in die DNL Division II zu erreichen und Weißwasser dauerhaft als leistungsstarken Nachwuchsstandort im deutschen Eishockey zu positionieren.

Starke Strukturen für nachhaltigen Erfolg

Für die Umsetzung der U20-Mannschaft wurden die organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen geschaffen. Die Finanzierung basiert auf Vereinsmitteln sowie der Unterstützung durch Sponsoren und Partner. Gleichzeitig stellt ein Vorhaben dieser Größenordnung einen erheblichen finanziellen Aufwand dar. Daher sind wir dankbar für weitere Unterstützer und Sponsoren, die dieses zukunftsweisende Projekt begleiten und gemeinsam mit uns die nachhaltige Entwicklung des Eishockeynachwuchses in Weißwasser fördern möchten.

Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Eissport Weißwasser e.V. und den Lausitzer Füchsen gewährleistet dabei eine verlässliche organisatorische und sportliche Basis.

Ein weiterer Pluspunkt ist die vorhandene soziale und berufliche Begleitung der Nachwuchsspieler. Direkt am Eisstadion steht ein Wohnheim zur Verfügung. Zudem bietet der Verein Möglichkeiten im Bundesfreiwilligendienst sowie Ausbildungs- und Praktikumsplätze in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern an. Damit lassen sich Leistungssport, Schule und Berufsausbildung optimal miteinander verbinden.

Der Eissport Weißwasser e.V. versteht sich als ganzheitlicher Ausbildungsstandort und begleitet Nachwuchsspieler nicht nur auf dem Eis, sondern auch bei ihrer schulischen und beruflichen Entwicklung. Interessierte Spieler, die den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Laufbahn gehen möchten, sind eingeladen, sich über die Möglichkeiten am Standort Weißwasser zu informieren. Der Verein unterstützt gemeinsam mit seinen Partnern bei der Suche nach Schulplätzen, Ausbildungsstellen, Praktika sowie beruflichen Perspektiven und schafft damit optimale Voraussetzungen, um Leistungssport und persönliche Zukunftsplanung erfolgreich miteinander zu verbinden.

Wichtiger Baustein für das DEB-5-Sterne-Programm

Mit der Rückkehr einer U20-Mannschaft stärkt der Verein zugleich seine Position innerhalb des DEB-5- Sterne-Programms. Die U20 bildet einen unverzichtbaren Bestandteil einer durchgängigen Nachwuchsförderung und unterstreicht den Anspruch Weißwassers, auch künftig zu den Ausbildungsstandorten im deutschen Eishockey zu gehören.

Der Eissport Weißwasser e.V. bedankt sich beim Deutschen Eishockey-Bund für das entgegengebrachte Vertrauen und blickt der Premierensaison 2026/2027 mit großer Vorfreude entgegen. Die Rückkehr der U20 ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Nachwuchseishockeys in Weißwasser und der gesamten Region.

389 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro