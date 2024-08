Eisprobleme auch in Amberg! Ã„nderungen im Vorbereitungsprogramm des Deggendorfer SC

Deggendorf. (PM DSC) Am heutigen Tag gibt es eine Änderung im Vorbereitungsprogramm des DSC zu vermelden. Leider hat DSC-Kooperationspartner, die Wild Lions Amberg, ebenfalls...

Deggendorf. (PM DSC) Am heutigen Tag gibt es eine Änderung im Vorbereitungsprogramm des DSC zu vermelden.

Leider hat DSC-Kooperationspartner, die Wild Lions Amberg, ebenfalls Probleme mit der Eisbereitung, sodass nach Rücksprache mit der Kommune für den 15.09.2024 kein Eis garantiert werden kann.

Daraufhin einigte man sich mit den Verantwortlichen des ERSC darauf, das geplante Spiel abzusagen. Ersatz ist jedoch schon gefunden: die Cracks rund um Jiri Ehrenberger werden an diesem Tag bei den TecArt Black Dragons Erfurt gastieren. Eröffnungsbully bleibt bei 18 Uhr.

Auch das eigentliche Heimspiel gegen die ALPS Hockey League-Abordnung von Red Bull Salzburg wird örtlich verlegt. Zur Auswahl stehen entweder die Trainingshalle im neu errichteten SAP Garden in üMünchen oder das Eisstadion in Zell am See, dass dem DSC aus letztjährigen Saisonvorbereitungen bestens bekannt ist. Sobald hier eine Entscheidung getroffen wurde, erfahrt Ihr das natürlich sofort.

Vorab bedankt sich die Organisation des Deggendorfer SC bereits bei allen beteiligten Vereinen für Ihr Einspringen bzw. Ihre Flexibilität.