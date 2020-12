Eispiraten wollen Punkte fÃ¼r ein frohes Fest!

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Weihnachten steht vor der Tür. Für die meisten bedeutet dies, dass die besinnliche Zeit eingeläutet wird – Nicht aber bei den...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Weihnachten steht vor der Tür. Für die meisten bedeutet dies, dass die besinnliche Zeit eingeläutet wird – Nicht aber bei den Eispiraten!

Bevor die Schützlinge von Trainer Mario Richer in die Festtagsstimmung übergehen können, müssen sie nämlich zunächst das heutige Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers (22.12.2020 – 20:00 Uhr) bestreiten.

„Bietigheim hat defensiv ein richtig gutes Spiel gemacht und nur wenig zugelassen. Wir hatten zwar auch ein paar Chancen, die wir jedoch leider nicht nutzen konnten“, resümierte Angreifer Dominic Walsh das letzte Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers, welches mit 0:3 verloren ging. Heute, nur zwei Tage später, haben die Westsachsen aber die Möglichkeit, vor Weihnachten noch einmal wichtige Punkte zu holen. „Bayreuth hat auch eine starke Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Auch wenn sie hinten drin stehen, müssen wir alles geben“, weiß Walsh, der selbst noch auf seinen ersten Treffer in dieser Saison wartet, sich heute Abend jedoch, genau wie die ganze Mannschaft, selbst vorzeitig beschenken könnte.

Dafür müssen die Eispiraten einmal mehr alles in die Waagschale werfen und sich nicht von der aktuellen Tabellensituation blenden lassen. Die Tigers erwischten nämlich gar keinen guten Start in die neue Serie und stehen mit gerade einmal sieben Zählern aus zwölf Begegnungen auf Platz 13 der DEL2-Tabelle. Nur die Heilbronner Falken haben aus ihren lediglich sechs Spielen noch weniger Punkte geholt, nämlich fünf. Und auch gegen die Crimmitschauer mussten sich die Tigers in dieser Hauptrunde schon geschlagen geben. Ein doppelter Mathieu Lemay, Vincent Schlenker und Carl Hudson markierten die Tore am zweiten Spieltag, als die Eispiraten mit 4:1 im Tigerkäfig erfolgreich auf Beutezug gingen.

Dass die Tigers jedoch auch Comeback-Qualitäten besitzen, bewiesen sie erst kürzlich in Kaufbeuren. Nach einem zwischenzeitlichen 2:4-Rückstand gewann das Team von Petri Kujala noch mit 7:4. Ein Ausrufezeichen, welches verdeutlicht, dass die Jungs vom Roten Main bereit sind, es mit jedem Gegner in dieser Liga aufzunehmen. Im Blickpunkt stehen dabei der langjährige Topstürmer Ville Järveläinen oder aber Kurt Davis, welche sich einmal mehr für einen Großteil der Tigers-Tore verantwortlich zeigen. Der neuste im Bunde ist Moritz Schug. Er ist bei den Eispiraten kein Unbekannter, startete er die Saison doch hier in Crimmitschau. Erst vor wenigen Wochen wechselte er zu den Franken.

Eispiraten weiterhin ohne Kapitän Schlenker – Summers-Einsatz noch offen

Mario Richer muss heute Abend erneut auf seinen nominellen Kapitän verzichten. Vincent Schlenker, der schon die letzten beiden Spiele mit einer Unterkörperverletzung verpasste, wird auch heute Abend fehlen. Genauso nicht zum Kader gehören werden Stürmer Lukas Lenk (Reha nach Schulter-OP) und Lukáš Vantuch, der weiterhin auf seinen deutschen Pass wartet. Noch offen ist hingegen der Einsatz von Kelly Summers. Der Abwehrmann fiel nach einem Check im Kassel-Spiel zuletzt aus. Coach Mario Richer hofft seinen Importverteidiger bald wieder auf dem Eis zu sehen – vielleicht ja schon am heutigen Abend.

Bayreuth-Spiel live und exklusiv bei Sprade.TV verfolgen

Aufgrund der coronabedingten Bestimmungen, werden die Eispiraten weiterhin vor leeren Rängen spielen müssen. Unterstützen können alle Fans ihr Team aber weiterhin über die Streaming-Plattform Sprade.TV. Für 9,90 Euro können sich die Anhänger die Begegnung (ab 20:00 Uhr) live und exklusiv im hochwertigen Livestream anschauen. Jetzt das Spiel buchen auf www.sprade.tv