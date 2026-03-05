Eispiraten wollen gegen Kaufbeuren und Freiburg die Pre-Playoffs auch rechnerisch fix machen – Tim Lutz vor Comeback

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Das letzte Hauptrunden-Wochenende der Saison an. Zunächst empfangen die Eispiraten am Freitag um 19:30 Uhr den ESV Kaufbeuren im heimischen Sahnpark.

Zwei Tage später wartet dann die weiteste Auswärtsfahrt der Saison: Am Sonntag um 17:00 Uhr gastiert das Team von Cheftrainer Jussi Tuores in der Echte Helden Arena beim EHC Freiburg. Tickets für das Heimspiel gegen Kaufbeuren sind weiterhin online sowie an der Abendkasse erhältlich.

Gute Ausgangslage für die Eispiraten

Nach der knappen 3:2-Niederlage nach Penaltyschießen bei den Ravensburg Towerstars am Freitagabend meldeten sich die Eispiraten eindrucksvoll zurück. Am Sonntag feierten sie einen fulminanten Schlussspurt beim 5:2-Heimsieg gegen die Blue Devils Weiden und machten damit einen großen Schritt in Richtung Pre-Playoffs. Mit sechs Punkten Vorsprung auf den direkten Konkurrenten aus Freiburg und einer deutlich besseren Tordifferenz von +28 stehen die Westsachsen kurz davor, den letzten Pre-Playoff-Platz auch rechnerisch zu sichern.

Ziel ist es nun, am letzten Hauptrunden-Wochenende endgültig alles klarzumachen. Neben den wichtigen Punkten geht es für die Eispiraten auch darum, die beiden verbleibenden Spiele positiv zu gestalten und mit einem guten Gefühl in die anstehende Endrunde zu starten.

Nach 180 Tagen Verletzungspause: Tim Lutz gibt sein Comeback

Personell gibt es dabei einige positive Nachrichten: Tim Lutz steht 180 Tage nach seiner schweren Oberkörperverletzung vor seinem Comeback und könnte erstmals seit seiner Verletzung im Testspiel gegen Lausitzer Füchse wieder im Lineup stehen. Auch Neuzugang Benjamin Corbeil ist seit Mittwoch im Mannschaftstraining und steht vor seinen ersten Einsätzen im Trikot der Eispiraten.

Neu im Teamtraining ist zudem Nick-Jordan Vieregge, der erst gestern angereist ist und ebenfalls am Deadline Day verpflichtet wurde. Ob er bereits am Wochenende im Kader stehen wird, ist derzeit noch offen. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen dagegen Vinny Saponari und Robin Veber.

Der ESV Kaufbeuren zu Gast im Sahnpark

Der ESV Kaufbeuren steht aktuell mit 40 Punkten auf Tabellenplatz 14. Nach einem starken Sechs-Punkte-Wochenende vor zwei Wochen konnten die Buron Joker den Schwung zuletzt nicht mitnehmen und verloren beide Partien am vergangenen Wochenende: Auf eine 0:2-Heimniederlage gegen die Krefeld Pinguine folgte eine 2:5-Auswärtsniederlage beim EV Landshut.

Ähnlich wie die Eispiraten hatte auch Kaufbeuren über die gesamte Saison hinweg mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen. Unterstützung erhalten die Joker jedoch von ihrem Kooperationspartner aus München. Topscorer der Allgäuer ist der Kanadier Tyson McLellan, der bislang 35 Scorerpunkte sammeln konnte. Augenmerk ist jedoch auch auf Neuzugang Travis Turnbull gelegt. Der 39-jährige Offensivmann kam zuletzt aus Dresden nach Kaufbeuren.

Im Tor der Joker stand zuletzt Rihards Babulis, der den Eispiraten im Laufe dieser Saison bereits mehrfach große Probleme bereitete. Die bisherigen drei Saisonduelle zwischen beiden Teams waren allesamt nämlich hart umkämpft und gingen jeweils in die Overtime – zweimal konnten die Eispiraten dabei als Sieger vom Eis gehen.

Zum Abschluss geht’s nach Freiburg

Am Sonntag steht dann das Gastspiel bei den Wölfen aus Freiburg an, die zuletzt der wohl größte Mitkonkurrent um den letzten Pre-Playoff-Platz waren. Die Breisgauer stehen aktuell mit 59 Punkten auf Tabellenplatz 11. Um die Eispiraten noch von ihrem Platz zu verdrängen, benötigt Freiburg jedoch ein Sechs-Punkte-Wochenende und müsste zusätzlich eine Tordifferenz von 28 Treffern aufholen – eine äußerst schwierige Ausgangslage für das Team von Juraj Faith.

Am vergangenen Wochenende holten die Wölfe zunächst einen 5:4-Overtime-Sieg bei den Eisbären Regensburg, mussten sich anschließend jedoch den Ravensburg Towerstars vor heimischen Publikum mit 1:3 geschlagen geben – ein Ergebnis, das den Eispiraten zusätzlich in die Karten spielte. Die bisherigen drei Duelle zwischen beiden Teams waren stets ausgeglichen – zwei davon konnten die Eispiraten für sich entscheiden.

Topscorer der Freiburger ist der Schwede Fabian Ilestedt mit 56 Punkten. Dahinter folgen Nikolas Linsenmaier (42 Punkte) und Eero Elo (37 Punkte) – beide werden in dieser Spielzeit aber verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz kommen können. Im Tor der Breisgauer stand zuletzt Patrik Červený, der aktuell eine Fangquote von 89,66 Prozent aufweist.

Nach 180 Tagen: Tim Lutz feiert Comeback für die Eispiraten

Deutsch-Schweizer kehrt in den Kader zurück

Große Freude bei den Eispiraten: Stürmer Tim Lutz steht vor seinem Comeback.

Am Freitag wird der Deutsch-Schweizer im Spiel gegen den ESV Kaufbeuren erstmals seit seiner schweren Oberkörperverletzung vom 7. September 2025 wieder im Kader stehen. Die Verletzung hatte sich Lutz damals im Spiel gegen die Lausitzer Füchse zugezogen.

Hinter ihm liegen rund 180 Tage voller Schmerz, Rückschläge und intensiver Reha-Arbeit. Insgesamt verpasste der Angreifer 50 Hauptrundenspiele der laufenden Saison. Nun ist die lange Pause endlich vorbei – und Lutz steht am letzten Hauptrundenwochenende in der DEL2 vor seiner Rückkehr aufs Eis.

Willkommen zurück, Lutzi! Wir gönnen dir diesen Moment von Herzen und freuen uns darauf, dich endlich wieder auf dem Eis zu sehen.