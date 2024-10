Eispiraten wollen die Wende im Sachsenderby – Thomas Reichel kommt zurÃ¼ck, UnterstÃ¼tzung vom Kooperationspartner Bremerhaven

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau befinden sich sportlich aktuell in einer schwierigen Situation, befinden sich mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Vielleicht...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau befinden sich sportlich aktuell in einer schwierigen Situation, befinden sich mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Vielleicht kommt das heutige Sachsenderby gerade recht: Im heimischen Sahnpark empfangen die Westsachsen ihren Rivalen aus Weißwasser und wollen mit ihren Fans im Rücken die sportliche Wende einleiten. 19.30 Uhr fällt der erste Puck, das Stadion öffnet bereits 17.30 Uhr.

Manchmal kann der Sport, insbesondere der Eishockeysport, grausam sein. Nachdem die Eispiraten am vergangenen Wochenende ohne Punkte blieben, steht nun vorerst der letzte Tabellenplatz für das Team von Jussi Tuores zu Buche. Gegen Kaufbeuren war man lange auf einem guten Weg, unterlag am Ende jedoch wegen eines schnellen Doppelschlags durch Sami Blomqvist. In Rosenheim schafften es die Crimmitschauer schließlich trotz großer Moral nicht, nach einem frühen 0:3-Rückstand noch zu punkten, wenngleich Rihards Marenis zwei Sekunden vor dem Ende das vermeintliche 3:3 aufgrund eines Pfostenschusses nur um ein Haar verpasste.

Zuletzt waren es oftmals nur Nuancen, welche den Ausschlag dafür gaben, dass die Eispiraten nicht wirklich von der Stelle kamen. Nun aber ist es Zeit für die sportliche Wende! Das Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse kommt dabei genau zur richtigen Zeit – könnte man heute Abend doch als geschlossene Einheit eine Reaktion zeigen und ein Stück weit aus dieser misslichen Situation begeben.

Thomas Reichel kehrt zurück – Unterstützung kommt aus Bremerhaven

Wenn man schon kein Glück hat, kommt auch noch Pech hinzu: Besser hätte man die Hiobsbotschaft am gestrigen Dienstagmittag nicht beschreiben können. Stürmer Tim Lutz verletzte sich in Rosenheim schwer, muss operiert werden und wird den Eispiraten wochenlang nicht zur Verfügung stehen. Zur rechten Zeit steht dabei aber Thomas Reichel wieder im Aufgebot der Eispiraten, die sich ebenso wieder auf die Unterstützung ihres DEL-Kooperationspartners Bremerhaven freuen dürfen.

Weiterhin zum Zuschauen verdammt sind weiterhin allerdings Dominic Walsh (Augenprobleme) und Mirko Sacher (Unterkörperverletzung), der im Optimalfall zur kommenden Woche wieder ins Spielgeschehen eingreifen soll.

Mit den Lausitzer Füchsen kommt am heutigen Mittwochabend der Tabellenzehnte in den Sahnpark. Bisher gingen acht Punkte auf das Konto der Ostsachsen, die seit diesem Jahr unter der Leitung des neuen Cheftrainers Christof Kreutzer stehen. Der letztjährige Coach der Augsburger Panthers konnte mit seinem neuen Team zwei Siege nach regulärer Spielzeit sowie einen Zusatzpunkt in der Overtime bejubeln – sowohl gegen die Ravensburg Towerstars (0:3) als auch gegen den EHC Freiburg (1:3) musste man sich am vergangenen Wochenende jedoch geschlagen geben.

Topscorer der Lausitzer Füchse ist aktuell Lewis Zerter-Gossage. Der Deutsch-Kanadier konnte bereits vier Mal selbst treffen und drei weitere Assists liefern. Ihm folgen mit dem Kanadier Lane Scheidl sowie dem Finnen Roope Mäkitalo zwei Importstürmer. Ein Wiedersehen gibt es darüber hinaus mit Torhüter Anthony Morrone. Der Kanadier wurde 2023 für wenige Monate als Emergency-Backup für die anstehenden Playdowns verpflichtet, machte aber keine Partie im Eispiraten-Dress. Nach einer starken Saison bei den Nottingham Panthers kommt Morrone nach fünf gespielten Begegnungen nun auf eine Fangquote von über 93 Prozent und ist rechtfertigt so natürlich auch die auf der Torhüter-Position besetzte Kontingentstelle.

Blickt man auf die vergangene Saison zurück, erkennt man schnell, dass sich die Eispiraten in den Duellen mit den Ostsachsen oft schwertaten. Schließlich sprang lediglich ein Sieg für die Crimmitschauer heraus – dieser wurde dabei sogar erst in der Verlängerung auf fremden Eis eingefahren. Somit geht es heute Abend nicht nur um Prestige, sondern ein Stückweit auch um Wiedergutmachung. So oder so gilt das Motto im Sahnpark „Jetzt erst recht“!