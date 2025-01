Eispiraten vor richtungsweisendem Wochenende in der DEL2

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau stehen in der DEL2 erneut vor schweren Aufgaben, vor allem aber vor einem richtungsweisenden Wochenende.

Zunächst treffen die Westsachsen am morgigen Freitagabend in der Oberpfalz auf die Blue Devils Weiden (17.01.2025 – 20.00 Uhr), am Sonntag kommen dann die Lausitzer Füchse zum Sachsenderby in den Sahnpark. Punkte sind in beiden Partien beinahe Pflicht, sollen die Pre-Playoffs noch erreicht werden.

Das vergangene Wochenende war für alle die es mit den Eispiraten halten ein Wechselbad der Gefühle! Der knappe 5:4-Sieg gegen Regensburg war sicherlich ein Erfolg, bei dem die Mannschaft wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze einfahren konnte. In Krefeld konnten die Pleißestädter jedoch nicht an ihre Leistung anknüpfen und unterlagen gegen den Aufstiegsaspiranten letztlich mit 0:3. Ein wirklicher Schritt nach vorne gelang somit nicht, weshalb die Marschroute vor dem kommenden Wochenende klar sein sollte: Konstanter und vor allem mit der nötigen Intensität agieren, um in beiden Spielen einen Ertrag einzufahren – schließlich geht es darum, den Rückstand auf Platz zehn schnellstmöglich zu verringern.

Dabei kann Cheftrainer Jussi Tuores weiterhin auf Justin Büsing bauen, der als Unterstützung der Fischtown Pinguins für weitere drei Spiele bei den Eispiraten eingeplant ist. Zurück im Teamtraining und Teil des Kaders werden weiterhin auch Felix Thomas, der zuletzt erkältet ausfiel, sowie Vinny Saponari, der sich am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Oberkörperverletzung in Rosenheim zuzog, sein. Nicht im Aufgebot stehen hingegen weiter Rihards Marenis, der in dieser Spielzeit wohl nicht mehr das Eispiraten-Trikot tragen wird, Ole Olleff (Fußverletzung) und Thomas Reichel, der sich nach seiner Oberkörperverletzung weiter in der Reha befindet, jedoch große Fortschritte macht und in der kommenden Woche wieder ins Teamtraining einsteigen soll.

Eispiraten wollen Wiedergutmachung in Weiden

Wirklich gern erinnert man sich im Lager der Eispiraten nicht an das letzte Duell mit den Blue Devils Weiden, welches noch gar nicht so lange zurückliegt. Zum letzten Spiel im Jahr 2024 waren die Eispiraten, die ohne zahlreiche verletzte Akteure anreisten, bereits in der Hans-Schröpf-Arena zu Gast und unterlagen letztlich mit 1:7. Die personellen Probleme ausgeblendet, sorgte vor allem das Auftreten der Crimmitschauer Mannschaft vor weit mehr als 600 mitgereisten Fans für großen Frust.

Es geht am morgigen Freitag somit nicht nur um immens wichtige Zähler, sondern allen voran um Wiedergutmachung! Dabei treffen die Westsachsen auf einen direkten Konkurrenten aus der unteren Tabellenregion. Mit 45 Zählern stehen die Weidener nämlich auf Tabellenplatz elf, zeigten sich zuletzt aber deutlich formstark und gewannen fünf ihrer vergangenen sechs Partien – darunter auch das 1:7 gegen die Eispiraten, die schon ihr erstes Duell mit den Blue Devils im Sahnpark nicht siegreich gestalten konnten. Mit 2:4 unterlagen die Crimmitschauer am 1. Dezember letzten Jahres im heimischen Sahnpark.

Zu den punktbesten Spielern in den Reihen der Oberpfälzer gehören Tyler Ward, der mit 14 Toren und 18 Vorlagen den Goldhelm trägt, sowie Tomas Rubes, der bereits 31 Scorerpunkte sammeln konnte. Im Tor können sich die Mannen von Cheftrainer Sebastian Buchwieser aktuell vor allem auf Marco Wölf verlassen, der gegen Weißwasser und Krefeld zuletzt zwei Mal in Serie ohne Gegentor blieb. Ein Wiedersehen gibt es hingegen mit den ehemaligen Eispiraten Lukas Vantuch, Marat Khaidarov und Luca Gläser, der sich zuletzt mit diversen Provokationen gegenüber den Eispiraten-Anhängern keine Freunde gemacht hat.

Bei dem Gastspiel in Weiden werden die Westsachsen morgen aller Voraussicht nach ohne großen Support auskommen müssen. Aufgrund eines Boykotts der aktiven Fanszene, entschlossen sich die Eispiraten dazu, im heimischen Sahnpark ein eigenes Public Viewing auszurichten und dem Team aus der Ferne die Daumen zu drücken.

Weißwasser kommt zum Sachsenlotto-Gameday in den Sahnpark

Auch das nächste Heimspiel der Eispiraten wirft seine Schatten voraus: Am Sonntag kommt es im Kunsteisstadion Crimmitschau nicht nur zum Sachsenlotto-Gameday, bei welchem sich der Eispiraten-Partner im Stadion präsentiert, sondern auch zum Sachsenderby mit den rivalisierten Lausitzer Füchsen. Das Team von Cheftrainer Christof Kreutzer rangiert aktuell auf Tabellenplatz acht (52 Punkte), steckt im Gegensatz zu den Blue Devils aber aktuell in einem Formtief und musste zuletzt sieben Niederlagen am Stück einstecken!

Dass man die Ostsachsen dennoch nicht unterschätzen darf, weiß man im Lager der Crimmitschauer ganz genau. So mussten die Pleißestädter im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison eine bittere 1:5-Niederlage im Sahnpark hinnehmen. Am 29. November konnte sich das Team von Jussi Tuores dafür aber revanchieren und nahm beim 4:3-Sieg im Penaltyschießen einen wichtigen Zusatzpunkt aus dem Fuchsbau mit.

Was die Scorerpunkte anbelangt, gibt es in der Lausitz gleich drei Spieler, die vornweg marschieren: Roope Mäkitalo (33 Scorer), Clarke Breitkreutz (32) und Lane Scheidl (31) bilden den offensiven Motor der Füchse, Lewis Zerter-Gossage stellt seine Gefahr mit einem Punkteschnitt von 1.16 pro Spiel auch immer wieder unter Beweis. Im Tor vertraut der Weißwasser-Trainerstab hingegen zumeist auf Ex-Eispirat Tony Morrone, da Jonas Stettmer, der auch schon gegen die Crimmitschauer seine Qualitäten mehrfach unter Beweis stellte, aktuell bei den Eisbären Berlin in der DEL aktiv ist. Schmerzlich vermisst wird zurzeit aber nicht nur Stettmer, sondern vor allem auch Verteidiger Dylan Plouffe, der verletzungsbedingt länger fehlt.

