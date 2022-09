Eispiraten verpflichten Yannick HÃ¤nggi

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Yannick Hänggi verpflichtet. Der 25-jährige Deutsch-Schweizer stand bis zuletzt bei...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Yannick Hänggi verpflichtet.

Der 25-jährige Deutsch-Schweizer stand bis zuletzt bei den Kölner Haien unter Vertrag. Mit der Verpflichtung des Verteidigers, der mit der Nummer 84 auflaufen wird, reagieren die Verantwortlichen der Eispiraten auf den langfristigen Ausfall von Nick Walters, der dem Team aufgrund einer Handverletzung mehrere Wochen fehlen wird.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir im defensiven Bereich noch Bedarf hatten, gerade nach dem langfristigen Ausfall von Nick Walters. Ich habe unter der Woche mit vielen Leuten gesprochen. Dass Yannick nun zu uns kommt, ist ein Glücksfall“, meint Cheftrainer Marian Bazany. „Er ist ein solider Verteidiger, jung, hungrig und will eigentlich in der DEL spielen. Er bringt gute Voraussetzungen mit und gibt uns Stabilität“.

„Wir sind froh, dass wir sehr kurzfristig auf den Ausfall von Nick reagieren konnten und Yannick mehr oder weniger sofort seine Anreise zu uns angetreten hat und das Team schon am Wochenende in den Spielen unterstützen kann“, erklärt Teammanager Ronny Bauer. Auch Neuzugang Yannick Hänggi freut sich, „in eine eishockeyverrückte Stadt zu kommen und vor leidenschaftlichen Fans zu spielen. Ich bin hochmotiviert endlich in die Saison zu starten und gemeinsam mit den Jungs einen starken Auftakt hinzulegen“.

Der im schweizerischen Grindel geborene Hänggi, der in der vergangenen Spielzeit 18 Partien für die Krefeld Pinguine in der DEL absolvierte, stand bis zuletzt bei den Kölner Haien unter Vertrag, kommt nun aber nach Westsachsen. Mit im Gepäck hat der Verteidiger dabei auch die Erfahrung von 36 Spielen in der Schweizer National Liga sowie 127 Partien in der Swiss League, der zweithöchsten Spielklasse unseres Nachbarlandes.

Nick Walters, der sich nach einer Verletzung im Heimspiel gegen Leipzig zeitnah einer Operation an der Hand unterziehen wird, wünschen die Eispiraten hingegen von Herzen eine schnelle und gute Besserung. Come back stronger, Wally!

Eispiraten mit letzten Tests vor dem Hauptrunden-Start

Westsachsen treffen erneut auf Leipzig und Weißwasser

Die Eispiraten Crimmitschau stehen vor ihrem letzten Testspielwochenende, bevor am 16. September die Hauptrunde der neuen DEL2-Saison startet. Dabei treffen die Schützlinge von Marian Bazany auf die gleichen Gegner wie in der vergangenen Woche. Am morgigen Freitagabend kommt es in Leipzig zum Duell mit den EXA IceFighters (09.09.2022 – 20:00 Uhr). Sonntag steht dann die Generalprobe gegen die Lausitzer Füchse im Sahnpark an (11.09.2022 – 17:00 Uhr).

„Uns erwarten an diesem Wochenende gute Gegner. Leipzig ist unser Kooperationspartner, Weißwasser einer unserer Mitkonkurrenten. Wir werden die Partien sehr ernst nehmen und angehen, als wären es Ligaspiele“, powert Marian Bazany vor den anstehenden Generalproben. „Wir haben wieder eine intensive Trainingswoche hinter uns, haben viel am System gearbeitet und wollen uns im Vergleich zur Vorwoche natürlich steigern“.

Bei diesem Vorhaben kann Bazany wieder auf Mathieu Lemay und Mario Scalzo bauen, die wieder in das Lineup zurückkehren. Weiterhin verzichten muss der Deutsch-Slowake hingegen auf die angeschlagenen Henri Kanninen und Timo Gams, Luca Tuchel sowie auf Nick Walters, der mit einer Handverletzung wohl mehrere Wochen ausfallen wird. Unterstützt werden die Eispiraten aller Voraussicht nach wieder von dem Letten Toms Prokopovics aus Chemnitz.

Eispiraten zu Gast beim Kooperationspartner

Ihren bisher einzigen Testspielsieg konnten die Eispiraten in dieser turbulenten und kräftezehrenden Vorbereitung gegen die EXA IceFighters Leipzig einfahren. Mit 3:1 gewannen die Westsachsen am vergangenen Freitag. Morgen, also genau sieben Tage später, kommt es zum Rückspiel im Leipziger Kohlrabizirkus. Dabei wollen die Eispiraten mit einem Erfolgserlebnis in ihr letztes Testspielwochenende starten, wenngleich die Aufgabe gegen ein Topteam aus der Oberliga Nord nicht einfach wird.

In der vergangenen Spielzeit sicherten sich die Leipziger um Geschäftsführer und Trainer Sven Gerike den fünften Platz in ihrer Staffel, mussten sich zur Verzahnung in den Playoffs aber im Achtelfinale vom Aufstiegstraum verabschieden. Man verlor die Serie gegen die Eisbären Regensburg, dem späteren Aufsteiger in die DEL2, denkbar knapp in der zweiten Verlängerung im entscheidenden 5. Spiel mit 3:2.

Tickets für das Gastspiel beim Eispiraten-Kooperationspartner können sich alle Fans online auf www.etix.com sowie an der Abendkasse des Leipziger Eiszirkus sichern.

Ein Hauch von Derby im Sahnpark

Der nächste Vergleich gegen ein sächsisches Team steht dann am Sonntag an. Zur Generalprobe vor dem Start der neuen DEL2-Saison empfangen die Eispiraten Crimmitschau die Lausitzer Füchse zum Test-Derby im Sahnpark und wollen ihre 1:5-Niederlage in der Vorwoche mit einem positiven Ergebnis vergessen machen.

In der abgelaufenen Serie setzten sich die Eispiraten in allen vier Pflichtspielen gegen die Lausitzer Füchse durch. Letztlich landete das Team von Trainer Petteri Väkiparta auf dem 13. Tabellenplatz und sicherte sich erst in den Playdowns den Klassenerhalt. Nach bisher drei Siegen und einer Niederlage steht für das Team aus der Lausitz gegen die Eispiraten ebenso das letzte Testspiel der Saisonvorbereitung an.

Tickets für das letzte Testspiel der Vorbereitung können sich alle Eispiraten-Fans online über das Ticketcenter von etix.com sichern sowie an der Abendkasse am Kunsteisstadion Crimmitschau. Eine Übersicht zu allen Ticketpreisen findet ihr hier.