Eispiraten verpflichten Philipp Kuhnekath

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben auf die aktuelle personelle und sportliche Situation reagiert und mit Philipp Kuhnekath einen erfahrenen Offensivmann unter Vertrag genommen.

Der 28-jährige Stürmer wechselt vom Ligakonkurrenten EC Bad Nauheim an die Waldstraße und wird bei den Westsachsen künftig mit der Rückennummer 29 auflaufen. Kuhnekath wird heute Abend in Crimmitschau erwartet und soll bereits am Freitag zum Spieltagskader zählen.

„Mit Philipp Kuhnekath konnten wir einen DEL2-erfahrenen Stürmer verpflichten, welcher uns dabei hilft, wieder mehr Tiefe in den Kader zu bringen. Auch, da sich die Rückkehr von Tim Lutz sowie Vinny Saponari weiter verzögert“, erklärt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Philipp Kuhnekath wurde am 29. August 1997 in Duisburg geboren und durchlief den kompletten Nachwuchs des Krefelder EV 1981. Für die Profimannschaft der Krefeld Pinguine absolvierte der offensiv variabel einsetzbare Angreifer insgesamt 118 DEL-Partien, in denen ihm sieben Tore und fünf Assists gelangen.

Zwischen 2022 und 2023 stand Kuhnekath bei den Dresdner Eislöwen unter Vertrag. In zwei Spielzeiten erzielte er 21 Tore und steuerte 30 Vorlagen bei. Anschließend kehrte er zu den Krefeld Pinguinen zurück, die inzwischen in der DEL2 antraten. In zwei Zweitligaspielzeiten für seinen Heimatclub verbuchte er 17 Treffer sowie 25 Assists. Vor der laufenden Saison schloss sich der 28-Jährige schließlich dem EC Bad Nauheim an. In Hessen kam er jedoch aufgrund verschiedenster Umstände nicht wie erhofft zum Zug und absolvierte lediglich 13 Spiele, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen.

Mit der Verpflichtung reagieren die Eispiraten auf zahlreiche Ausfälle sowie die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen. Die Verantwortlichen erhoffen sich durch die Erfahrung und Offensivqualitäten des Linksschützen neuen positiven Input für das Team.

„Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zu den Eispiraten geklappt hat! Ich hoffe, dass ich mich schnell in der Mannschaft einfinden und dazu beitragen zu kann, die Saison so erfolgreich wie möglich abzuschließen, sagt Neuzugang Philipp Kuhnekath.