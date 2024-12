Eispiraten verpflichten Offensiv-Verteidiger Jerkko RÃ¤mÃ¶

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Kurz vor dem anstehenden Punktspielwochenende in der DEL2 sind die Eispiraten Crimmitschau auf dem Spielermarkt aktiv geworden und haben den Verteidiger...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Kurz vor dem anstehenden Punktspielwochenende in der DEL2 sind die Eispiraten Crimmitschau auf dem Spielermarkt aktiv geworden und haben den Verteidiger Jerkko Rämö verpflichtet.

Der 24-Jährige Finne kommt von Joensuun Kiekko-Pojat aus der zweiten finnischen Liga „Mestis“, soll der Abwehr mehr Stabilität verleihen und mit seinem vorhandenen Scoringtouch vor allem auch offensiv Akzente setzen.

„Nach intensiven Beratungen mit Jussi und Jörg sind wir zum Entschluss gekommen, zwei weitere Importspieler zu verpflichten. Mit Jerkko konnten wir sehr schnell reagieren und hoffen auf seine Unterstützung schon am Wochenende – obwohl er gestern noch in Finnland für seinen alten Verein tätig war“, erklärt Teammanager Ronny Bauer.

„Ich freue mich sehr darauf, mit ihm in Crimmitschau zusammen zu arbeiten. Wir werden alles Mögliche tun, was wir können, um ihm zu helfen, seine Stärken auszuspielen, damit er unserem Team dabei helfen kann, Siege einzufahren“, sagt Cheftrainer Jussi Tuores, der sich gemeinsam mit Ronny Bauer um die Verpflichtung seines finnischen Landsmannes bemühte.

Jerkko Rämö gilt als ein sehr offensiver Abwehrspieler und konnte dies in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis stellen. Für Kokkolan Hermes erzielte der Linksschütze in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils über zehn Tore. Für seinen bisherigen Club Joensuun Kiekko-Pojat konnte Rämö in 28 Spielen fünf Treffer und 13 Vorlagen beisteuern.

Seine Ausbildung genoss der Abwehrmann in Lahti bei den Pelicans, für die er auch vier Partien im finnischen Oberhaus „Liiga“ bestritt. Zwischen 2017 und 2018 war der 1,80 Meter große Verteidiger auch in der nordamerikanischen Nachwuchsliga USHS-Prep an der Northwood School in Lake Placid aktiv.

Am heutigen Donnerstagabend ist die Ankunft von Jerkko Rämö nach Berlin geplant, von wo aus er direkt nach Crimmitschau, wo er die vierte Importstelle besetzt, weiterreist. Bereits am morgigen Freitag soll er dann sein Debüt für die Eispiraten in der DEL2 gegen den EV Landshut geben.

