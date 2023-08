Eispiraten verpflichten Lucas Carlsson

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben nun auch ihre vierte Kontingentstelle für die Spielzeit 2023/24 besetzen können! Mit dem 29-jährigen Schweden...

Artikel anhören Artikel anhören

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben nun auch ihre vierte Kontingentstelle für die Spielzeit 2023/24 besetzen können!

Mit dem 29-jährigen Schweden Lucas Carlsson kommt ein erfahrener und offensiv variabel einsetzbarer Angreifer vom Södertälje SK, für welche er die meiste Zeit seiner Karriere auf Punktejagd ging, nach Crimmitschau. Bei den Eispiraten wird Carlsson künftig mit der Rückennummer 29 auflaufen. Die Anreise des neuen Offensivmannes ist am kommenden Montag geplant.

Mit Lucas Carlsson kommt nach Tobias Lindberg ein weiterer schwedischer Stürmer nach Crimmitschau. Der Wunschspieler von Cheftrainer Jussi Tuores kann sowohl die Position des Centers als auch des Außenstürmers begleiten und bringt reichlich Erfahrung aus der zweiten schwedischen Liga mit. In der HockeyAllsvenskan, in welcher er fast ausschließlich für Södertälje SK spielte, erzielte der 29-jährige Rechtsschütze in 412 Partien 68 Tore und 127 Vorlagen.

„Mit Lucas kommt ein weiterer erfahrener Routinier zu uns. Er kann sowohl Tore schießen, vernachlässigt aber auch die Defensive nicht. Genau das brauchen wir in unserem Spiel.“, erklärt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer über den Neuzugang, der voraussichtlich am Montag in Crimmitschau eintreffen wird und am Dienstag erstmals mit seinen neuen Teamkameraden auf dem Eis trainieren soll. So könnte die neue Nummer 29 der Westsachsen zum nächsten Heimspiel gegen den HC Škoda Plzeň (Mittwoch, 06.09.2023 – 19.00 Uhr) sogar schon sein Debüt im rot-weißen Trikot feiern.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Mario Scalzo, Ole Olleff, Felix Thomas, Max Balinson, Sören Sturm, Alexander Schmidt

Angriff: Colin Smith, Vinny Saponari, Henri Kanninen (A), Hayden Verbeek (A), Tobias Lindberg (A), Lucas Carlsson (A), Scott Feser, Dominic Walsh, Thomas Reichel, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble, Willy Rudert

4397 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten