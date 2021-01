Eispiraten verpflichten Goalie Ilya Andryukhov

Die Eispiraten Crimmitschau haben den Goalie Ilya Andryukhov unter Vertrag genommen. Der 30-jährige Deutsch-Russe soll das Team weiter verstärken. Zuletzt stand Andryukhov in dieser...

Der 30-jährige Deutsch-Russe soll das Team weiter verstärken. Zuletzt stand Andryukhov in dieser Saison bei Donbass Donezk in der Ukraine und bei Arlan Kökschetau in Kasachstan unter Vertrag. In Crimmitschau kennt man den KHL- und VHL-erfahrenen Schlussmann bereits aus der Saison 2018/19, als er bei den Löwen Frankfurt unter Vertrag stand. Bei den Eispiraten erhält Andryukhov die Trikotnummer 97.

Ilya Andryukhov kommt vom kasachischen Club Arlan Kökschetau an die Pleiße, wo er jedoch kein Spiel bestritt. Zu Beginn dieser Spielzeit absolvierte der Goalie drei Spiele für Donezk, welche er allesamt gewinnen konnte. Im Jahr zuvor feierte er mit den Ukrainern sogar die Meisterschaft.

Auch in der Kontinental Hockey League (KHL) konnte der Russe mit deutschem Pass bereits erste Erfahrungen sammeln. Fünf Mal stand er für Amur Khabarovsk zwischen den Pfosten. Insgesamt bestritt Andryukhov 291 Spiele in der VHL (2. Liga in Russland) für Krasnoyarsk, Buran Voronezh, Zvedzda-VDV Dmitrov, Dizel Penza, Kuban Krasnodar, Titan Klin sowie Neftyanik Almetievsk und konnte sich mehrere individuelle Auszeichnungen sichern. Bei der Universiade, auch Weltsportspiele der Studenten, konnte er mit Russland 2017 sogar die Goldmedaille gewinnen.

Bestens bekannt ist der 1,87 Meter große Linksfänger aus seiner Zeit bei den Löwen Frankfurt, mit welchen er in der Serie 2018/19 die Hauptrunde in der DEL2 gewann und in den Playoffs schließlich knapp an den Ravensburg Towerstars im Finale scheiterte. Im Playoff-Viertelfinale spielte er damals gegen die Eispiraten und sorgte mit einigen starken Paraden für das Weiterkommen der Hessen.

Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau, freut sich über den Neuzugang: „Wir haben uns entschlossen, einen weiteren Goalie zu verpflichten, da die Leistungen von Michael und Arnie leider nicht immer konstant genug waren. Beide sind junge Torhüter, haben Potenzial für die Nummer 1 und arbeiten jeden Tag hart daran, besser zu werden. Wir wissen, was in den beiden steckt und hoffen, dass es für sie ein Ansporn sein wird, hier nicht kampflos den Platz zu räumen. Wir als Team haben das klare Ziel die Playoffs zu schaffen und wissen allzu gut, wie schwer es sein wird, am Ende unter den Top acht in der DEL2 zu stehen.“ Ilya Andryukhovs Statement fällt hingegen kurz und knapp aus: „Ich freue mich sehr hier zu sein. Lasst uns gemeinsam nach vorn schauen“, meint der 30-Jährige nach einem anstrengenden Anreisetag.