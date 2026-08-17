Eispiraten verpflichten finnischen Stürmer Jarno Kärki

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Vorletzte Kontingentstelle für die Saison 2026/27 besetzt – 31-jähriger Finne kommt als Wunschspieler von Cheftrainer Jussi Tuores nach Crimmitschau

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre vorletzte Kontingentstelle für die Saison 2026/27 besetzt und den finnischen Stürmer Jarno Kärki unter Vertrag genommen. Der 31-Jährige absolvierte drei Länderspiele für die finnische Nationalmannschaft, gewann mit den ZSC Lions die Champions Hockey League und sammelte in seiner Karriere bereits Erfahrungen in mehreren europäischen Topligen.

Zuletzt überzeugte der Angreifer als interner Topscorer der GC Küsnacht Lions in der zweiten Schweizer Liga. Der Wunschspieler von Jussi Tuores erhält in Crimmitschau die Trikotnummer 67.

„Mit Jarno bekommen wir einen sehr erfahrenen Stürmer, welcher seine Scorerqualitäten auch schon in den Topligen von Schweden und Finnland unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns, dass er sich uns nun anschließt“, sagt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer über den 1,94 Meter großen und 98 Kilogramm schweren Angreifer, der sowohl als Center als auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann. In seiner bisherigen Karriere sammelte der Finne Erfahrungen in den europäischen Topligen und lief zudem dreimal für die finnische Nationalmannschaft auf und erzielte dabei einen Treffer.

Ausbildung bei Ässät – fast 100 Punkte in der Liiga

Kärki wurde in der Nachwuchsabteilung von Ässät Pori ausgebildet und schaffte dort den Sprung in Finnlands höchste Spielklasse. Insgesamt absolvierte der Linksschütze 329 Partien in der finnischen Liiga für Ässät und Tappara, in denen ihm 92 Tore und 81 Vorlagen gelangen. Im Jahr 2016 wurde Kärki zudem im KHL Draft von Vityaz Podolsk ausgewählt.

Den nächsten Abschnitt seiner Karriere verbrachte der Angreifer dann in Schweden, wo er für Färjestad BK und Linköping HC in der höchsten schwedischen Liga auflief. In insgesamt 94 SHL-Partien sammelte Kärki dabei 45 Scorerpunkte.

Champions-Hockey-League-Sieger mit den ZSC Lions

Auch in der Schweiz hinterließ der Finne seine Spuren. Kärki lief zunächst in der National League, der höchsten Schweizer Spielklasse, für den EHC Biel-Bienne und die ZSC Lions auf. In 19 Einsätzen erzielte er dabei vier Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. Mit den Zürchern durfte Kärki zudem einen der größten Erfolge seiner bisherigen Laufbahn feiern: Mit den ZSC Lions gewann er die Champions Hockey League.

Zuletzt Topscorer bei den GC Küsnacht Lions

In den vergangenen Jahren war Kärki aber vorwiegend in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse aktiv und entwickelte sich dort zu einem zuverlässigen Leistungsträger. Für die GC Küsnacht Lions absolvierte der Finne insgesamt 184 Partien, in denen er 66 Tore und 92 Assists verbuchte. In der abgelaufenen Saison 2025/26 war Kärki dabei besonders erfolgreich. Mit 47 Scorerpunkten in 53 Spielen war er interner Topscorer der GC Küsnacht Lions.

„Werde jeden Tag versuchen, meine Erfahrung und Führungsqualitäten einzubringen!“

„Ich freue mich sehr, jetzt ein Teil der Eispiraten zu sein. Ich habe viel Gutes über die gesamte Organisation gehört und dass Crimmitschau eine kleine, aber leidenschaftliche Eishockeystadt ist. Ich werde jeden Tag versuchen, meine Erfahrung und meine Führungsqualitäten einzubringen, damit wir als Team eine erfolgreiche Saison spielen können“, erklärt Jarno Kärki, der in den kommenden Tagen in Crimmitschau erwartet wird und schon beim ersten Testspiel gegen Mountfield HK am 27. August zum Einsatz kommen soll.

Source: Jarno Kärki @ Elite Prospects

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