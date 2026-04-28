Eispiraten verpflichten Finn Fuchs fest vom EHC Chur

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau treiben ihre Kaderplanung weiter voran und sichern sich die Dienste von Verteidiger Finn Fuchs nun auch für die kommende Spielzeit: Der 24-jährige Abwehrspieler, der bereits zum Ende der vergangenen Saison auf Leihbasis für die Westsachsen auflief, wird fest vom EHC Chur verpflichtet.

Fuchs absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit sechs Partien für die Eispiraten und steuerte dabei eine Vorlage bei. Der Defensivmann kam unter anderem in der Top-Reihe zum Einsatz und bildete gemeinsam mit Adam McCormick ein zuverlässiges Verteidigerduo. Der 1,87 Meter große und 84 Kilogramm schwere Verteidiger gilt als klassischer „Stay-at-home“-Defender, der seine Stärken vor allem im eigenen Drittel hat. Mit seinem ruhigen Spiel, gutem Stellungsspiel und konsequentem Zweikampfverhalten bringt er Stabilität und Sicherheit in die Defensive der Eispiraten.

Ausgebildet wurde Fuchs beim EHC Thun sowie in der Nachwuchsabteilung des SC Bern. Dort sammelte er auch erste Erfahrungen in der höchsten Schweizer Spielklasse, bevor er sich beim EHC Visp in der Swiss League weiterentwickelte und anschließend zum EHC Chur wechselte.

Mit der festen Verpflichtung des Deutsch-Schweizers setzen die Eispiraten auf Kontinuität und defensive Verlässlichkeit. Die Verantwortlichen trauen Fuchs zu, eine wichtige Rolle im Defensivverbund einzunehmen und der Mannschaft zusätzliche Stabilität zu verleihen. „Finn hat durch seine einfache, körperbetonte Art zu überzeugen gewusst. Bedanken möchten wir uns auch beim EHC Chur, durch welche der Wechsel erst möglich wurde“, erklärt Teammanager Ronny Bauer.

Finn Fuchs selbst freut sich darauf, auch weiterhin für die Eispiraten aufzulaufen: „Crimmitschau hat von Anfang an viel Interesse gezeigt, dass wir auch über die Saison hinaus weiterarbeiten. Vor allem mit Tunkki hatte ich einige Gespräche. Mir gefällt es hier sehr – ich war positiv überrascht vom Team und den Fans. Deshalb war die Entscheidung für mich nicht allzu schwer.“

Dabei formuliert der 24-Jährige auch seine Ziele klar: „Ich möchte mich in der DEL2 etablieren und dem Team bestmöglich helfen. Ich denke, das Ziel für die kommende Spielzeit sollte dabei klar sein: Wir wollen die Playoffs erreichen!“

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Kevin Reich, Pascal Seidel

Abwehr: Mirko Sacher, Adam McCormick (AL), Finn Fuchs, Ole Olleff, Felix Thomas, Leon Schulz (TO)

Angriff: Collin Adams (AL), Dominic Walsh, Dylan Wruck, Louis Brune, Sebastian Streu, Tim Lutz, Leon Neiger