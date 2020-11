Eispiraten verpflichten DEL-Routinier Daniel WeiÃŸ

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Den Eispiraten Crimmitschau ist es gelungen, den ehemaligen deutschen Nationalspieler Daniel Weiß unter Vertrag zu nehmen. Der 30-jährige Angreifer, welcher zuletzt...

Der 30-jährige Angreifer, welcher zuletzt bei den Iserlohn Roosters auf Torejagd ging, kommt mit der Erfahrung von über 600 DEL-Partien an die Pleiße und soll den Kader von Eispiraten-Coach Mario Richer nun nochmals verstärken. In Crimmitschau erhält Weiß die Rückennummer 57.

Der 1,85 Meter große und 94 Kilogramm schwere Offensivmann entstammt dem Nachwuchs der Eisbären Berlin, mit welchen er in der DEL ganze vier Mal deutscher Meister wurde. In der Folge schnürte sich der ehemalige Nationalspieler Deutschlands auch die Schlittschuhe für Nürnberg, Augsburg, Düsseldorf und Iserlohn, für welche er in der vergangenen Spielzeit vier Tore und fünf Vorlagen in 40 Spielen im Eishockey-Oberhaus erzielte. In weit mehr als 600 DEL-Spielen konnte Daniel Weiß 159 Punkte erzielen. Darüber hinaus gilt er als guter Unterzahl- und Bullyspieler.

Ab sofort soll der Center, der ebenso auf den Flügeln spielen kann, für Gefahr vor den Toren in der DEL2 sorgen. „Nachdem nun Gewissheit herrscht, dass die DEL auch in die Saison startet, wollen wir unseren Kader vervollständigen. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit Daniel einen gelernter Center zu verpflichten“, sagt Teammanager Ronny Bauer. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe hier in Crimmitschau“, erklärte Daniel Weiß und ergänzte: „Ich bin sehr aufgeregt und freue mich, das Team kennenzulernen und endlich wieder Eishockey spielen zu können“.