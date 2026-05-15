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Eispiraten Crimmitschau

Eispiraten veröffentlichen Vorbereitungsprogramm für die Saison 2026/27

Sechs Testspiele stehen auf dem Plan – Zweite Auflage des CCM-Cups

15. Mai 20262 Mins read52
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Die Spieler der Eispiraten Crimmitschau feiern das Tor - © Bruno Dietrich / City-Press
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Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr Vorbereitungsprogramm für die Saison 2026/27 veröffentlicht.

Insgesamt stehen aktuell sechs Testspiele auf dem Plan – weitere Begegnungen sind zwar weiterhin möglich, zunächst gilt die Vorbereitung aber als komplett terminiert. Dabei wird erneut der CCM-Cup im Kunsteisstadion Crimmitschau ausgerichtet.

Den Startschuss der Eispiraten-Vorbereitung gibt ein hochkarätiges Heimspiel im heimischen Sahnpark: Am Donnerstag, den 27. August 2026 (19.00 Uhr), empfangen die Westsachsen den tschechischen Extraliga-Club HK Mountfield aus Hradec Králové. Das Team von Trainer Tomas Martinec stand in der abgelaufenen Spielzeit im Playoff-Viertelfinale der höchsten tschechischen Spielklasse und war zudem Teilnehmer der Champions Hockey League. Damit wartet direkt zum Auftakt der Vorbereitung ein attraktiver und anspruchsvoller Gegner auf die Eispiraten.

CCM-Cup 2026 im Kunsteisstadion Crimmitschau

Nur zwei Tage später folgt mit dem CCM-Cup 2026, powered by Amboseli, bereits das nächste Highlight im Kunsteisstadion Crimmitschau. Das internationale Vorbereitungsturnier verspricht erneut hochklassiges Eishockey. Neben den Eispiraten und dem bereits erwähnten HK Mountfield nehmen nämlich auch der HC Škoda Plzeň aus der tschechischen Extraliga sowie die Fischtown Pinguins aus der PENNY DEL teil.

Mit dem HC Škoda Plzeň treffen die Eispiraten auf einen bekannten Gegner aus den vergangenen Jahren – bereits seit 2023 gehören die Testspiele gegen den anstehenden Champions Hockey League-Club zum Vorbereitungsprogramm der Westsachsen. Die Tschechen beendeten die Vorsaison als Tabellenzweiter der Extraliga und scheiterten anschließend im Playoff-Viertelfinale an Sparta Prag.
Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven reisen als DEL-Kooperationspartner der Eispiraten nach Crimmitschau. Die Norddeutschen mussten sich in der vergangenen DEL-Spielzeit erst im Playoff-Viertelfinale dem späteren Finalisten Adler Mannheim geschlagen geben. In den vergangenen Jahren gehörte das Team zudem regelmäßig zu den stärksten Mannschaften der Liga. Mit Cheftrainer Alexander Sulzer und Co-Trainer Marian Bazany stehen darüber hinaus zwei ehemalige Crimmitschauer an der Bande der Pinguins.

Am Samstag (29.08.2026) werden zunächst die beiden Halbfinalspiele ausgetragen. Dabei treffen die Fischtown Pinguins auf den HK Mountfield (16.00 Uhr), während die Eispiraten gegen den HC Škoda Plzeň antreten (19.00 Uhr). Am Sonntag folgen anschließend die Platzierungsspiele um 14.00 und 17.00 Uhr. Aufgrund der langen Heimreise sind die Fischtown Pinguins bereits für das erste Sonntagsspiel gesetzt.

Auswärtsspiel beim Kooperationspartner in Halle

Am Sonntag, den 6. September 2026, gastiert das Team von Cheftrainer Jussi Tuores bei den Saale Bulls Halle. Das Spiel gegen den Oberliga-Kooperationspartner beginnt um 16.00 Uhr im vergangenen Jahr neu eröffneten Sparkassen-Eisdom. Die Saale Bulls zählen insbesondere in der Oberliga Nord seit Jahren zu den stärksten Mannschaften, scheiterten in der vergangenen Saison jedoch bereits im Achtelfinale der Oberliga-Playoffs an den Selber Wölfen.

Den Abschluss der Testspielphase bilden schließlich zwei Duelle mit einem direkten DEL2-Konkurrenten. Gegen die Lausitzer Füchse kommt es zu einem Hin- und Rückspiel. Die Ostsachsen hatten sich in den vergangenen Pre-Playoffs mit 2:0 in der Serie gegen die Eispiraten durchgesetzt. Nun kommt es zum doppelten Wiedersehen der sächsischen Rivalen – zunächst am Dienstagabend in Crimmitschau (08.09.2026, 19.30 Uhr) und anschließend am Freitag in der Eisarena Weißwasser (11.09.2026 – 19.30 Uhr).

Ticketing

Der Vorverkauf für die Testspiele soll nach Rücksprache mit Ticketanbieter etix im Juni 2026 starten. Über den genauen Verkaufsstart informieren die Eispiraten Crimmitschau rechtzeitig über ihre offiziellen Kanäle. Die Preisübersicht wurde bereits auf der Eispiraten-Homepage im Bereich „Tickets“ veröffentlicht.

Die Vorbereitung der Eispiraten Crimmitschau 2026/27 im Überblick

Donnerstag, 27.08.2026, 19.00 Uhr | Eispiraten – HK Mountfield
CCM-Cup 2026 in Crimmitschau, powered by Amboseli
Samstag, 29.08.2026, 16.00 Uhr | Halbfinale 1, Fischtown Pinguins – HK Mountfield
Samstag, 29.08.2026, 19.00 Uhr | Halbfinale 2, Eispiraten – HC Škoda Plzeň
Sonntag, 30.08.2026, 14.00 Uhr | Platzierungsspiel 1, Fischtown Pinguins – Gegner offen
Sonntag, 30.08.2026, 17.00 Uhr | Platzierungsspiel 2
Sonntag, 06.09.2026, 16.00 Uhr | Saale Bulls Halle – Eispiraten
Dienstag, 08.09.2026, 19.30 Uhr | Eispiraten – Lausitzer Füchse
Freitag, 11.09.2026, 19.30 Uhr | Lausitzer Füchse – Eispiraten

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