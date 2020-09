Eispiraten verÃ¶ffentlichen Vorbereitungsplan und stellen die neuen Trikots vor

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre Saison- und Warmup-Trikots für die Spielzeit 2020/21 präsentiert. Dabei sind das Heim- sowie das Auswärts-Jersey ab...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre Saison- und Warmup-Trikots für die Spielzeit 2020/21 präsentiert.

Dabei sind das Heim- sowie das Auswärts-Jersey ab sofort im Onlineshop bestellbar.

Mit den Fans im Rücken

Die Eispiraten Crimmitschau und ihre Fans – das ist eine ganz besondere Beziehung! Dies stellte sich nicht zuletzt durch die wahnsinnige Unterstützung bei der Crowdfunding-Kampagne heraus, bei welcher weit mehr als 150.000 Euro gesammelt wurden. Wie versprochen werden zahlreiche Spender die Heim- und Auswärtstrikots auf dem Rücken zieren und den Schützlingen von Trainer Mario Richer in der neuen Saison symbolisch Antrieb auf dem Eis verleihen.

Tradition, Leidenschaft & Emotion

Das Heimtrikot der Eispiraten besticht wieder durch einen klassischen Rot-Anteil. Doch auch die Farbe schwarz kommt im Schulter-, Brust- und Ärmelbereich nun noch mehr zur Geltung. Schmale weiße Konturen runden das Jersey weiter ab. Ein besonderes Highlight sind in diesem Jahr mehrere Dreiecke, welche die Vorderseite der neuen Arbeitskleidung zieren. Die in verschiedenen rottönen gehaltenen Dreiecke haben dabei einen ganz besonderen Hintergrund – sie stehen für die Schlagworte Tradition, Leidenschaft und Emotion, welche seit geraumer Zeit den Leitspruch der Westsachsen vereinen.

Eben jene Dreiecke sind auch auf dem diesjährigen Auswärtstrikot zu finden, welches, anders als in der Vorjahren, durch ein komplett abweichendes Design besticht. Durch einen hellgrauen Sattel und die erhabenen Dreiecke kommt das Jersey mit weißen Hauptanteilen recht edel daher. Zwei verschiedenbreite rote Streifen zieren und umrahmen das Logo auf der Brust des Dresses und machen es so zu einem echten Hingucker.

Die Eispiraten präsentieren in diesem Zuge auch die Warmup-Trikots, welche in verschiedenen schwarz- und grautönen gehalten wurden. Neben einem erhöhten Rotanteil im Schulter-, Brust- und Ärmelbereich besticht das Trikot ebenfalls durch die leicht erhabenen Dreiecke. Anders als die beiden Saisontrikots wird dieses jedoch nicht im Onlineshop oder am Fankiosk zu erwerben sein.

Eispiraten veröffentlichen Vorbereitungsplan

Die Eispiraten Crimmitschau veröffentlichen ihren kompletten Vorbereitungsplan mit Blick auf die anstehende DEL2-Spielzeit 2020/21. Dabei bestreiten die Westsachsen bereits in dieser Woche ihre ersten beiden (25.09. / Wolfsburg, 27.09. / Bad Nauheim) von insgesamt 13 Testbegegnungen. Darunter fallen auch sechs Spiele des Nord-Ost-Pokals, an welchem ebenso Dresden, Weißwasser und Rostock teilnehmen.

Alle Vorbereitungsspiele im Überblick

Freitag 25.09.2020 19:00 Uhr Eispiraten Grizzlys Wolfsburg

Sonntag 27.09.2020 18:30 Uhr EC Bad Nauheim Eispiraten

Samstag 03.10.2020 18:30 Uhr Eisbären Regensburg Eispiraten

Sonntag 04.10.2020 17:00 Uhr Eispiraten Deggendorfer SC

Freitag 09.10.2020 20:00 Uhr Deggendorfer SC Eispiraten

Sonntag 11.10.2020 17:00 Uhr Eispiraten Dresdner Eislöwen

Mittwoch 14.10.2020 19:30 Uhr Lausitzer Füchse Eispiraten

Freitag 16.10.2020 20:00 Uhr Eispiraten Lausitzer Füchse

Sonntag 18.10.2020 17:00 Uhr Bayreuth Tigers Eispiraten

Freitag 23.10.2020 20:00 Uhr Eispiraten Bayreuth Tigers

Sonntag 25.10.2020 19:00 Uhr Rostock Piranhas Eispiraten

Dienstag 27.10.2020 20:00 Uhr Eispiraten Rostock Piranhas

Freitag 30.10.2020 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen Eispiraten