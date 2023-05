Eispiraten verlÃ¤ngern Vertrag mit Mario Scalzo

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Mario Scalzo werden auch weiterhin gemeinsame Wege gehen! Der Eishockey-Zweitligist und der Verteidiger haben den auslaufenden Vertrag...

Der Eishockey-Zweitligist und der Verteidiger haben den auslaufenden Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert. Somit wird sich der 38-jährige Routinier auch zur Saison 2023/24 die Schlittschuhe für die Westsachsen schnüren.

„Ich fühle mich jetzt etwas leichter. Ich wollte unbedingt hierbleiben und bin sehr froh, ein weiteres Jahr in Crimmitschau zu spielen“, erklärte Mario Scalzo kurz nach der Vertragsunterschrift. „Wir wollen mit dem Team wieder erfolgreicher sein und am Ende mehr erreichen. Am Ende der letzten Saison haben wir es mit den zwei Trainern und den Jungs schon besser gemacht – darauf müssen wir aufbauen. Ich möchte weiterhin meinen Job machen, meine Erfahrung für die jüngeren Spieler einbringen und natürlich einfach fit bleiben“, ergänzte der 38-Jährige.

„Da Scalzy noch lange nicht zu den ‚alten Eisen‘ gehört, war es für uns überhaupt keine Frage, ihm einen neuen Vertrag für die nächste Saison anzubieten“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten.

Mario Scalzo kam im Sommer 2020 von den Kassel Huskies nach Crimmitschau und absolvierte seither 154 Pflichtspiele im Trikot der Eispiraten Crimmitschau. In denen erzielte der gebürtige Kanadier sechs eigene Treffer und steuerte weitere 54 Torvorlagen bei. Defensiv gehört Scalzo als Routinier stetig zu den Leistungsträgern und Ruhepulsen im Team der Westsachsen und hatte mit seinen Leistungen in der vergangenen Spielzeit so auch einen enormen Anteil am Klassenerhalt in den Playdowns.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Mario Scalzo

Angriff: Scott Feser, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble

Eispiraten absolvieren Testspiel beim HC Škoda Plzeň

DEL2-Club trifft am 22. August auf tschechisches Extraliga-Team

Die Eispiraten Crimmitschau stecken mitten in der Vorbereitung auf die neue DEL2-Spielzeit 2023/24 und können nun auch den ersten Testspieltermin verkünden. Am Dienstag, den 22. August 2023 trifft das Team von Cheftrainer Jussi Tuores ab 19:00 Uhr in der Logspeed CZ Aréna auf den tschechischen Extraliga-Club HC Škoda Plzeň und bestreitet somit erstmals seit vier Jahren auch wieder ein internationales Testspiel gegen einen hochklassigen und ambitionierten Gegner.

Mit dem Testspiel gegen den HC Škoda Plzeň können die Verantwortlichen der Eispiraten ihren Fans, trotz des Dienstagsspiels, ein attraktives Highlight bieten und freuen sich zugleich auf ein interessantes Kräftemessen. So gehört die Tipsort-Extraliga zu einer der stärksten Ligen im europäischen Eishockey. In der abgelaufenen Spielzeit landete der HC Škoda Plzeň auf dem 12. Tabellenplatz im tschechischen Oberhaus. Im Achtelfinale mussten sich die Mannen von Cheftrainer Petr Korinek aber dem Team von Bílí Tygři Liberec mit 2:3 in der Serie geschlagen geben.

Zurückzuführen ist die Austragung dieser Begegnung auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Eispiraten und ihrem Partner Amboseli, der sich ebenso beim HC Škoda Plzeň engagiert, sowie durch deren General Manager und Mitbesitzer Martin Straka, der in Tschechien getrost als Eishockey-Legende bezeichnet werden darf. So kann Straka auf eine lange Karriere in der NHL und in der Extraliga sowie für die tschechische Nationalmannschaft zurückblicken.

Das letzte internationale Testspiel der Eispiraten fand während der Saisonvorbereitung 2019/20 beim SK Kadan aus der zweiten tschechischen Liga statt. Die letzte Begegnung gegen ein Extraliga-Club liegt sogar noch weiter zurück: 2016 trafen die Westsachsen im Chemnitzer Küchwald auf ihren Kooperationspartner Piráti Chomutov.

Stattfinden wird die Partie beim HC Škoda Plzeň in der Logspeed CZ Aréna, die insgesamt 8.211 Zuschauern Platz bietet. Dabei hoffen die Eispiraten auf eine zahlreiche Unterstützung seitens ihrer Fans. Informationen zum Ticketverkauf werden rechtzeitig kommuniziert.

