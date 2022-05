Eispiraten verlÃ¤ngern mit Filip Reisnecker

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben eine weitere wichtige Personalentscheidung getätigt und den Vertrag mit Filip Reisnecker verlängert. Der 20-jährige Deutsch-Tscheche, welcher offensiv...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben eine weitere wichtige Personalentscheidung getätigt und den Vertrag mit Filip Reisnecker verlängert.

Der 20-jährige Deutsch-Tscheche, welcher offensiv variabel einsetzbar ist, hat ein neues Arbeitspapier bis 2023 unterschrieben und bleibt somit mindestens ein weiteres Jahr in Westsachsen.

„Filip hat sein Potenzial in der vergangenen Saison bereits angedeutet. Ich erwarte mir von Ihm noch eine Steigerung und bin mir zugleich sicher, dass er ein wichtiger Baustein für den Erfolg der Mannschaft sein wird“, sagt Teammanager Ronny Bauer. Auch Cheftrainer Marian Bazany fand kürzlich in einem Interview mit „EP Rinkside“ positive Worte für das junge Stürmertalent: „Filip hat einige Stärken im Offensivbereich. Er kann für sein Alter sehr physisch spielen. Er fährt seine Checks zu Ende und kann gut einstecken. Mental gesehen, ist es für ihn sowie für viele Spieler in seinem Alter wichtig davon wegzukommen, immer nur auf die Punkte zu schauen und Tore zu schießen“.

Dennoch kann der deutsche U20-Nationalspieler nicht nur auf eine erfolgreiche, sondern auch punktreiche Saison zurückblicken. In 43 DEL2-Partien für die Eispiraten erzielte Reisnecker, zunächst als Förderlizenzspieler der Fischtown Pinguins und später fest verpflichtet, zehn eigene Treffer und bereitete zudem 14 weitere Tore vor. In der kommenden Spielzeit will der Angreifer, der bereits viel Erfahrung in der Oberliga sammelte und auch 29 DEL-Spiele (Zwei Tore) für Bremerhaven absolviert hat, seine Entwicklung fortsetzen.

„Ich weiß schon, was mich in Crimmitschau erwartet und es war für mich somit eine klare Entscheidung. Wir wollen in der neuen Saison natürlich an die Leistungen des letzten Jahres anknüpfen und uns immer weiter verbessern. Persönlich bin ich sehr froh, noch ein Jahr in Crimmitschau spielen und mich weiterzuentwickeln zu können“, sagt Reisnecker selbst zu seiner Verlängerung.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2022/23

Tor: Ilya Sharipov, Christian Schneider

Abwehr: Ole Olleff, Felix Thomas, Mario Scalzo, Nick Walters

Angriff: Patrick Pohl, Filip Reisnecker, Willy Rudert, Lucas Böttcher, Tamás Kánya