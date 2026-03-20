Eispiraten verlängern mit Dylan Wruck und Mirko Sacher

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau treiben ihre Kaderplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran und können kurz nach dem Ende der Saison 2025/26 die nächsten wichtigen Personalentscheidungen vermelden.

Im Rahmen der offiziellen Abschlussveranstaltung gaben die Westsachsen die Vertragsverlängerungen mit den beiden Leistungsträgern Dylan Wruck und Mirko Sacher bekannt.

„Mit Dylan und Mirko konnten wir zwei absolute Leistungsträger am Standort halten. Sie sind beide ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft für die nächste Saison“, erklärt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.

Mit der Weiterverpflichtung von Dylan Wruck bleibt einer der wichtigsten Offensivakteure im Team. Der deutsch-kanadische Angreifer war in der abgelaufenen Saison zweitbester Scorer hinter Corey Mackin und überzeugte mit starken 52 Punkten aus 49 Spielen (18 Tore, 34 Vorlagen). Der 33-Jährige, der vor der Saison von den Hannover Scorpions nach Crimmitschau wechselte, bringt neben seiner reichlichen Erfahrung aus DEL und DEL2 vor allem seine starke Scheibenbehandlung und Torgefahr ein. Mit seinen 1,75 Metern Körpergröße zählt er zwar nicht zu den größten Spielern, ist jedoch besonders in Tornähe brandgefährlich und soll auch in der kommenden Saison eine zentrale Rolle im Offensivspiel der Eispiraten einnehmen.

„Ich freue mich sehr auch im kommenden Jahr wieder hier zu sein. Es gibt dafür auch viele Gründe, denn ich habe die Zeit hier sehr genossen – vor allem jeden Tag mit den Jungs im Stadion zu arbeiten, denn wir haben hier eine wirklich tolle Gruppe. Auch meine Familie ist gern hier in Crimmitschau. Ich hoffe, dass wir weiter in die richtige Richtung gehen können und im kommenden Jahr von den vielen Verletzungen verschont bleiben“, sagt Dylan Wruck nach der Verlängerung.

Auch in der Defensive setzen die Verantwortlichen weiterhin auf Kontinuität: Mirko Sacher geht in seine dritte Saison im Trikot der Eispiraten. Der Verteidiger, der vor zwei Jahren aus Augsburg verpflichtet wurde, entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Stütze im Defensivverbund. Sacher überzeugt durch ein kompaktes Stellungsspiel, setzt immer wieder offensive Akzente und kurbelt mit präzisen Aufbaupässen das Spiel aus der eigenen Zone an. Dabei ist er kein Lautsprecher, sondern vielmehr ein Ruhepol – sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine – und gilt als verlässlicher Leader im Hintergrund. Vor allem in der Saisonschlussphase wurde der 34-Jährige aufgrund einer Oberkörperverletzung schmerzlich vermisst. Neben zwei Toren und zehn Vorlagen konnte Sacher zudem eine Plus/Minus-Statistik von 21 aufweisen.

„Bis zu meiner Verletzung hat es richtig Spaß gemacht, denn vor allem die Jungs hier sind top und mit Tunkki (Anm.d.Red.: Jussi Tuores) haben wir einen tollen Trainer. Die Familie fühlt sich auch sehr wohl hier – deshalb war für uns recht schnell klar, dass wir gern hier bei den Eispiraten bleiben möchten“, erklärt Mirko Sacher.

Mit den Vertragsverlängerungen von Wruck und Sacher sichern sich die Eispiraten frühzeitig zwei Schlüsselspieler und setzen ein klares Zeichen für Stabilität und Kontinuität im Hinblick auf die neue DEL2-Saison.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2026/27

Tor: –

Abwehr: Mirko Sacher, Ole Olleff, Felix Thomas

Angriff: Dominic Walsh, Dylan Wruck, Leon Neiger