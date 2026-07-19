Eispiraten und Nikolas Biggins setzen Zusammenarbeit fort

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Stürmer Nikolas Biggins werden ihren gemeinsamen Weg auch in der Saison 2026/27 fortsetzen.

In den vergangenen Wochen und Monaten führten Nikolas Biggins und die Verantwortlichen der Eispiraten intensive Gespräche über die gemeinsame Zukunft. Der 20-jährige Offensivspieler erfüllt nun das zweite und zugleich letzte Jahr seines ursprünglich auf zwei Spielzeiten ausgelegten Fördervertrages am Standort Crimmitschau.

„Nikolas möchte nach seiner Verletzung neu angreifen und alles dafür tun, um so viel Eiszeit wie nur möglich unter Coach Jussi Tuores zu bekommen“, erklärt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.

Biggins wechselte vor der vergangenen Saison von den Jungadlern Mannheim aus der DNL nach Westsachsen und wagte dort den Schritt in den Profibereich. In seiner ersten Spielzeit absolvierte der Stürmer mit der Rückennummer 9 insgesamt 23 Pflichtspiele für die Eispiraten. Dabei blieb ihm ein Scorerpunkt zwar noch verwehrt, allerdings wurde seine Entwicklung auch durch eine lange verletzungsbedingte Pause erheblich ausgebremst.

Nun blickt der Offensivmann voller Motivation auf seine zweite Profisaison. Im letzten Jahr seines Fördervertrages möchte Nikolas Biggins den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen, sich dauerhaft im DEL2-Kader etablieren und sein Potenzial auf dem Eis unter Beweis stellen. „Ich freue mich auf eine weitere Saison in Crimmitschau und kann es kaum erwarten, wieder in den Sahnpark zu kommen und alle Fans zu sehen.“, sagt der 20-jährige Offensivmann.