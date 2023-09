Eispiraten und Lucas Carlsson lÃ¶sen Vertrag auf

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau entsprechen dem Wunsch von Lucas Carlsson seinen Vertrag aus persönlichen Gründen wieder aufzulösen. Carlsson war erst...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau entsprechen dem Wunsch von Lucas Carlsson seinen Vertrag aus persönlichen Gründen wieder aufzulösen.

Carlsson war erst in der vergangenen Woche nach Crimmitschau gewechselt und hatte am Mittwoch gegen den HC Škoda Plzeň sein erstes Spiel absolviert. Nun bricht der Schwede seine Zelte in Deutschland ab, um wieder nach Schweden zurückzukehren.

Derzeit arbeitet man bei den Eispiraten akribisch daran, die durch die Vertragsauflösung entstandene Planstelle schnellstmöglich und adäquat zu schließen.

