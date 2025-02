Eispiraten und Lois Spitzner gehen getrennte Wege

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Lois Spitzner werden fortan getrennte Wege gehen!

Am gestrigen Mittwochabend einigten sich beide Parteien darauf, dass die ausgelaufene Lizenz nicht verlängert wird. Cheftrainer Jussi Tuores wird in dieser Spielzeit somit nicht mehr auf die Dienste des 27-jährigen Stürmers bauen können.

Nach zuletzt fünf Jahren in Kassel hielt sich Lois Spitzner mit Beginn der Vorbereitung zunächst als Trainingsgast in Crimmitschau fit und wurde kurz nach dem Saisonstart, aufgrund einiger verletzter Spieler, mit einem Tryout-Vertrag ausgestattet. Dieser wurde bereits Ende 2024 bis zum 5. Februar verlängert. In insgesamt 35 Einsätzen konnte der gebürtige Chemnitzer vier Vorlagen erzielen.

Die Eispiraten danken Lois für seine Einsatzbereitschaft und seine erbrachten Leistungen im Eispiraten-Trikot und wünschen ihm für seine Zukunft – sowohl sportlich als auch privat – nur das Beste.

