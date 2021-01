Eispiraten und Falken warten am Wochenende auf die Kassel Huskies

Kassel. (PM Huskies) Bald ist Halbzeit in der DEL2-Hauptrunde! Am kommenden Wochenende stehen für die Kassel Huskies und die anderen Zweitligisten der 25. und...

Kassel. (PM Huskies) Bald ist Halbzeit in der DEL2-Hauptrunde! Am kommenden Wochenende stehen für die Kassel Huskies und die anderen Zweitligisten der 25. und 26. Spieltag auf dem Programm.

Dabei treffen die Schlittenhunde auf die Eispiraten Crimmitschau und die Heilbronner Falken.

Eispiraten Crimmitschau vs. EC Kassel Huskies – Freitag, 22.01.2021, 20 Uhr – Kunsteisstadion im Sahnpark

Es war der 11. Dezember 2020. Nach starkem Beginn und schneller 3:0-Führung verloren die Huskies ihr Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau noch mit 4:5. Bis jetzt die letzte Niederlage der Schlittenhunde nach 60 Minuten. Die Nordhessen dürften also noch eine Rechnung mit den Westsachsen offen haben.

Das Team von Trainer Mario Richer belegt mit 30 Punkten aus 22 Spielen zurzeit den siebten Tabellenplatz. Ziel des ETC dürfte es sicherlich sein, diesen Top-Acht-Platz bis zum Saisonende zu halten. Am vergangenen Wochenende feierte das Team ein Sechs-Punkte-Wochenende. Mit Siegen gegen Weißwasser und Freiburg setzten die Eispiraten ihren Aufwärtstrend weiter fort.

In Zukunft dabei helfen soll auch der neu verpflichtete Goalie Ilya Andryukhov. Der Deutsch-Russe ist unter der Woche in Crimmitschau angekommen, dürfte am Wochenende aber noch nicht zum Einsatz kommen, ebenso wie Vincent Schlenker.

EC Kassel Huskies vs. Heilbronner Falken – Sonntag, 24.01.2021, 17 Uhr – Eissporthalle Kassel

Huskies gegen Falken heißt es am Sonntag zum ersten Mal in der laufenden Saison. Die erste Partie musste aufgrund eines Corona-Falls im Heilbronner Team noch abgesagt werden.

Mit 17 Partien haben die Unterländer die zurzeit zweit wenigsten Spiele der DEL2 absolviert. Nach, auch bedingt durch einige Corona-Fälle, schwierigem Start, kommen die Falken immer besser in Fahrt. So wurde am vergangenen Sonntag Erzrivale Bietigheim mit 6:2 besiegt. Am Dienstag folgte dann wieder etwas Ernüchterung durch eine 2:5-Heimniederlage gegen Tabellennachbar Dresden.

Dass die Falken, deren Mannschaft sich im Vergleich zur vergangenen Saison nur leicht verändert hat, unangenehm zu spielen sind, kennen die Huskies aus den letzten vier Spielen. Denn drei der vier Duelle gingen aus Kasseler Sicht verloren.

Die Lage im Huskies-Rudel

Der Kader der Schlittenhunde für die beiden Spiele steht noch nicht genau fest. Es wird daher einige Personalentscheidungen erst am Spieltag geben. Brett Cameron fällt angeschlagen aber weiterhin aus. Am Freitag im Tor wird Jerry Kuhn beginnen.

