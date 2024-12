Eispiraten treffen auf Selb und Bad Nauheim

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind auch an diesem Wochenende wieder doppelt in der DEL2 gefordert. Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores trifft...

Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores trifft am morgigen Freitagabend im fränkisch-sächsischen Derby auf die Selber Wölfe (06.12.2024 – 19.30 Uhr), am Sonntag steht dann das Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim an (08.12.2024 – 17.00 Uhr). Beide Spiele für die Westsachsen könnten richtungsweisend sein, trifft man in Anbetracht der Tabellenkonstellation auf direkte Konkurrenten.

Wie Licht und Schatten: So könnte man das vergangene Wochenende aus Sicht der Eispiraten beschreiben. Einem starken Auftritt in Weißwasser, gekrönt mit zwei Zählern, folgte eine Niederlage gegen die Blue Devils Weiden im Sahnpark. Sichtlich angefressen zeigte sich Jussi Tuores, der an diesem Wochenende, wie auch alle Fans, eine Reaktion und ein ganz anderes Gesicht als am vergangenen Sonntag sehen möchte.

Dabei muss der finnische Chefcoach erneut personelle Rückschläge hinnehmen. Während Rayan Bettahar in den letzten Tagen wieder in Bremerhaven aufschlug, fallen mit Mirko Sacher und Rihards Marenis zwei Leistungsträger für voraussichtlich vier Wochen aus. Ob Oleg Shilin am Wochenende wieder in das Geschehen eingreifen kann, sollen eingehende Untersuchungen am heutigen Donnerstag ergeben. Wieder mit von der Partie ist hingegen Mario Scalzo. Der Assistenzkapitän fiel zuletzt erkältet aus.

Eispiraten mit fränkisch-sächsischem Derby in Selb

Die Selber Wölfe haben in dieser Saison, ähnlich wie auch die Eispiraten, mit mehreren Widrigkeiten und vor allem mit der Konstanz zu kämpfen. Das Team von Cheftrainer Craig Streu steht mit 23 Punkten aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz, mit einem Punkt Vorsprung also unmittelbar vor den Westsachsen. In den letzten fünf Begegnungen mussten sie drei Niederlagen hinnehmen. Die jüngste dieser Pleiten war dabei ein 1:2 gegen die Dresdner Eislöwen am vergangenen Dienstag.

Auch vor den Selber Wölfen macht das Verletzungspech in dieser Saison keinen Halt. Nachdem zunächst Richard Gelke lange ausfiel und auch operiert werden musste, fehlen nun beispielsweise auch Seonwoo Park und Donat Peter, der sich am Dienstag schwer verletzte und die restliche Saison wahrscheinlich verpassen wird. Der gebürtige Ungar ist der drittbeste Scorer seines Teams. Lediglich Marco Pfleger und Josh Winquist haben mit jeweils 18 Punkten mehr gescort.

Die Eispiraten, die ebenso wie die Selber Wölfe aktuell auf jeden Punkt angewiesen sind, dürften vor der Qualität der Franken also durchaus gewarnt sein. Auch wenn das bisher einzige Duell in dieser Saison einen positiven Ausgang für die Crimmitschauer hatte: Die Mannschaft von Jussi Tuores setzte sich im Sahnpark mit 3:1 durch.

Schlusslicht Bad Nauheim ist im Sahnpark zu Gast

Am Sonntag kommt es schließlich zum Duell mit dem aktuellen Tabellenletzten der DEL2: Der EC Bad Nauheim ist im Crimmitschauer Sahnpark zu Gast. Die Roten Teufel erwischten alles andere als einen guten Saisonstart und hinken den eigenen Erwartungen seit Monaten hinterher. So stehen aktuell 20 Punkte aus 23 Spielen auf der Habenseite der Hessen, die seit wenigen Wochen auf Mike Pellegrims hinter der Bande setzen.

Auch die Kurstädter konnten aus ihren letzten fünf Begegnungen nur zwei gewinnen, davon aber zuletzt gegen die Ravensburg Towerstars mit 4:1 – nicht nur ein Lebens- sondern ein Ausrufezeichen des Schlusslichts, bei welchen der zweitbeste Scorer und kein Unbekannter zuletzt von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machte. Stürmer Henri Kanninen, der für die Nauheimer 15 Punkte erzielte, wechselte im Laufe der Woche nach Kassel. Der beste Scorer der Roten Teufel ist hingegen Parker Bowles. Der Kanadier erzielte bislang acht Tore und gab zwölf Vorlagen.

An das letzte Duell haben die Crimmitschauer keine guten Erinnerungen. Mit 1:7 unterlagen die Westsachsen dem ECN im ersten Auswärtsspiel der Saison deutlich. Für die Crimmitschauer geht es allerdings mehr als nur um Wiedergutmachung in ihrem Heimspiel. Gemeinsam mit den Fans im Rücken gilt es, dringend Zähler einzufahren, um den Anschluss an die Pre-Playoff-Plätze nicht zu verlieren.

Tickets für Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim sichern

Das Spiel gegen die Hessen wird selbstverständlich live im kostenpflichtigen Stream auf Sportdeutschland.TV übertragen. Zudem wird es einen Liveticker auf der Fanseite etconline.de geben.

