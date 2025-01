Eispiraten treffen auf Regensburg und Krefeld

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau stehen vor den nächsten Partien in der DEL2 und wollen dabei ein positives Gefühl mitnehmen.

Nach dem Derbysieg über die Dresdner Eislöwen vor eigenem Publikum steht für die Westsachsen morgen bereits das nächste Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg an (10.01.2025 – 19.30 Uhr). Am Sonntag reist das Team von Cheftrainer Jussi Tuores dann zu den Krefeld Pinguinen (12.01.2025 – 17.00 Uhr).

Nachdem die vergangenen Wochen für die Eispiraten alles andere als optimal verliefen und die beiden verlorenen Partien gegen Weiden und Freiburg zum Jahreswechsel für viel Unmut sorgten, machte sich mit dem letzten Spiel wieder Hoffnung, allen voran aber ein positives Gefühl im Umfeld der Eispiraten breit. Mit einem aufopferungsvollen Kampf bezwang man die Dresdner Eislöwen im heimischen Sahnpark und sicherten sich wichtige zwei Zähler gegen den Ligaprimus.

Für das Team von Cheftrainer Jussi Tuores galt es nun schon mit den ersten Trainingseinheiten, diese positive Energie mitzunehmen. Da spielten natürlich auch erfreuliche Nachrichten mit Blick auf das Personal rein: Justin Büsing bleibt bis mindestens Sonntag bei den Eispiraten, Colin Smith und Mario Scalzo kehrten heute auf das Eis zurück und könnten nach ihren Verletzungen schon morgen wieder zum Aufgebot gehören. Eine weitere Woche braucht Vinny Saponari wahrscheinlich für seine Rückkehr – der Deutsch-Amerikaner macht jedoch große Fortschritte und trainiert ebenso, wenn auch noch ohne Körperkontakt, wieder mit seinen Teamkameraden. Weiterhin raus sind hingegen Thomas Reichel (Reha nach Oberkörperverletzung), Rihards Marenis (Operation) sowie Ole Olleff (Fußverletzung).

Der Meister gibt sich die Ehre – Regensburg kommt in den Sahn

Zugegeben, der Ruf des Überraschungsmeisters hallt bei den Regensburgern noch immer nach! Doch bei den Eisbären herrscht aktuell eine ganz andere Situation vor, als noch vor ein paar Monaten. Die Regensburger stehen mit 44 Punkten aktuell auf dem zehnten und somit letzten Pre-Playoff-Platz in der DEL2 – ein Rang, den einige Teams gern noch erreichen würden, darunter auch die Eispiraten.

Dabei fällt auf, dass die Mannschaft von Cheftrainer Peter Flache, der während der Saison für den glücklosen Ville Hämäläinen übernahm, zuletzt deutlich formverbessert agiert. Aus den vergangenen fünf Partien konnten die Donaustädter drei Siege einfahren, zuletzt gegen die Blue Devils aus Weiden. In den bisherigen beiden Duellen gingen jeweils die Eispiraten als auch die Eisbären einmal als Sieger hervor. Im ersten Aufeinandertreffen auf heimischen Eis gewannen die Pleißestädter überlegen mit 6:1. Deutlich knapper endete das Rückspiel in der Donau-Arena, wo die Westsachsen, trotz riesiger Personalsorgen, letztlich einen Zähler bei der 3:4-Overtime-Niederlage einheimsen konnten.

Zu den Topspielern der Regensburger gehört nach wie vor Corey Trivino. Der Kanadier, der sich seit mittlerweile drei Jahren das Trikot der Bayern überzieht, steht mit 17 Toren und 16 Vorlagen an der Spitze des internen Scorer-Rankings. Ihm folgen der Schwede Ole Liss mit 31 Punkten sowie Verteidiger Jakob Weber mit 25 Zählern. Letztgenannter entstammt dem Nachwuchs des EVR und kann während seiner achten Profi-Saison durchaus als eine Institution in Regensburg angesehen werden.

Die Eispiraten reisen nach Krefeld

Nur zwei Tage nach dem Heimspiel gegen Regensburg steht am Sonntag die lange Auswärtsreise nach Nordrhein-Westfalen an. Um genauer zu sein, geht es für den Tross der Eispiraten zu den Krefeld Pinguinen, die momentan auf dem dritten Tabellenplatz rangieren. Das Team von Chefcoach Thomas Popiesch, der im Sommer für Greg Poss übernahm, konnte dabei 64 Punkte aus 34 Spielen einfahren, befindet sich aktuell aber in einem kleinen Formtief.

Vier der letzten fünf Pflichtspiele in der DEL2 verlor das Team vom Niederrhein, das zuvor einen unglaublichen Lauf hatte und sich an der Tabellenspitze festsetzte. Nach den vergangenen Auftritten, wie zum Beispiel der 2:3-Heimniederlage gegen Freiburg am Sonntag, wurden die Pinguine jedoch von den Dresdner Eislöwen und den Kassel Huskies überholt und büßten somit gleich zwei Plätze wieder ein.

Unterschätzen sollte man die Krefelder aber nicht, gehört der Aufstiegsaspirant weiterhin zu den Top-Teams der DEL2. Dies zeigt nicht zuletzt ein Blick auf den qualitativ hochwertigen Kader, den die Verantwortlichen des langjährigen DEL-Traditionsstandortes zusammenstellten. Mit 19 Toren und 27 Vorlagen ist Stürmer Max Newton der punktbeste Spieler der kompletten DEL2. Ihm folgen Spieler wie Jon Matsumoto, Lucas Lessio und nicht zu vergessen: Davis Vandane. Der Verteidiger konnte bislang bereits elf Tore erzielen, ist mit 28 Vorlagen aber auch der beste Vorbereiter der Liga und zugleich der Spieler mit der besten Plus/Minus-Statistik (+24).

In den bisher zwei direkten Aufeinandertreffen gingen sowohl die Eispiraten als auch die Pinguine jeweils einmal als Sieger hervor – dabei gewannen immer die Auswärtsteams. Die Crimmitschauer fuhren am 11. Oktober einen 2:1-Overtime-Sieg in der YAYLA-Arena ein. Vor heimischen Publikum unterlag man am 22. November stark ersatzgeschwächt mit 2:7.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV